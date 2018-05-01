أسامة طلبة يبدأ تصوير «أرض النفاق» مع هنيدي

يبدأ الفنان الصاعد أسامة طلبة، خلال الأيام القليلة القادمة، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "أرض النفاق"، الذي يجسد بطولته الفنان الكبير محمد هنيدي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



وتربط أسامة بهنيدي علاقة صداقة عبر عنها هنيدي بنشره مؤخرًا على "إنستجرام" صورة تجمعه بأسامة بمناسبة عيد ميلاده، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا اوس انت عارف ليه أما بحب أتصور معاك أنت بالذات ليه ويارب أشوفك ممثل طويل يارب".



يُذكر أن مسلسل "أرض النفاق" مستوحى من رواية للأديب يوسف السباعي، كتب حواره والسيناريو أحمد عبدالله، وأخرجه سامح عبدالعزيز، ومحمد جمال العدل، ويشارك فى بطولة المسلسل محمد هنيدي، وهنا شيحة، ودلال عبدالعزيز، وإبراهيم عيسى، ومحمد ثروت، وليلى عز العرب، ومحمود حافظ.