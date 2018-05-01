القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 06:38 م

مخرج «السهام المارقة» يكتفى بموسيقى أمين بوحافة على التتر

مخرج «السهام المارقة»
محمد مجدي
dostor.org/2152384

علمت «الدستور»، أن صناع مسلسل "السهام المارقة"، لم يختارو مطربًا لغناء تتري المقدمة والنهاية، للعمل المنتظر عرضه في شهر رمضان القادم.

واختار صناع العمل الملحن التونسي أمين بوحافه، لوضع الموسيقى الخاصة بتتري المقدمة والنهاية، بعد نجاحه مؤخرًا في وضع الموسيقى التصويرية، لعدد كبير من الأعمال الدرامية الماضية، ولعل من أبرزها "جراند أوتيل" و"قانون المراغي"، وغيرهما.

المسلسل من بطولة شريف سلامة، هاني عادل، شيري عادل، وهو من إخراج محمود كامل، ومن إنتاج محمد حفظى ومعز مسعود.

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