المدفعجية وعلي ربيع فى أغنية «سك على اخواتك»

طرحت شركة المتحدين ميديا برودكشن، صباح إخوان للمنتج صادق الصباح، الأغنية الدعائية لمسلسل "سك على أخواتك" بعنوان "الهصية والميصة"، والتى يؤديها أعضاء فريق المدفعجية الشعبى ديزل، وشندى، ووكنكا، ودولسيكا، والأغنية من كلمات كنكا وشندى، ومن ألحان المدفعجية، وتوزيع ديزل.



وفى السياق ذاته يكثف المخرج وائل إحسان التصوير حاليًا من أجل تسليم الحلقات الأولى الجاهزة من المسلسل للشركة المنتجة، كما طرحت الشركة البوسترات الدعائية والبروموهات، للعمل الأيام الماضية ولاقت استحسان الجمهور، حيث جمعت جميع أبطال المسلسل بطريقة كوميدية.



"سك على إخواتك" بطولة على ربيع، وصلاح عبد الله، وسلوى خطاب، وصبرى فواز، وكريم عفيفى، وهنا الزاهد، وسهر الصايغ، وهادى الجيار، ميرنا نور الدين، اسلام جمال، جيسى عبده، وأخرون، والعمل قصة كريم فهمى، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحى ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان.



