نائب الرئيس السوداني يلتقي وفد الكونجرس الأمريكي

التقى النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، اليوم الثلاثاء، بمجلس الوزراء بالخرطوم، بوفد الكونجرس الأمريكي الذي يزور السودان بدعوة من البرلمان.



وقال عضو الوفد، دانيال كليندي، في تصريحات صحفية، إن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، وقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية، موضحا أن الوفد تعرف على الإمكانات التي يتمتع بها السودان في مختلف المجالات.



وأضاف أن الزيارة شكلت فرصة للاطلاع عن قرب على مجمل الأوضاع في السودان، مشيرا إلى الجهود المبذولة من أجل تحسين العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

