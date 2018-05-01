إسرائيل تسلم «السلطة» كهرباء الضفة في صفقة بـ775 مليون دولار

قال مسؤولون إن سلطات الاحتلال، وقعت اتفاقا مدته 15 عاما بقيمة 775 مليون دولار مع السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسلم بموجبها السلطة توزيع الكهرباء للفلسطينيين في الضفة الغربية، وتبني 4 محطات كهرباء لهذا الغرض.



ويعتمد نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون حاليا في الأراضي المحتلة على إسرائيل في الحصول على إمداداتهم من الكهرباء، بينما يورد الأردن الكهرباء لمنطقة أريحا في وادي نهر الأردن.



ولا تنطبق الاتفاقية على قطاع غزة، حيث يعاني مليونا فلسطيني من انقطاعات متكررة للكهرباء؛ بسبب النقص الحاد في الوقود واستمرار النزاعات بخصوص تقاسم السلطة بين حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على القطاع والسلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها.



وبموجب الاتفاق الجديد، ستسدد السلطة الفلسطينية دينا بقيمة نحو 915 مليون شيكل لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية، على أن تتولى توزيع الكهرباء على الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وستبيع الشركة الإسرائيلية الكهرباء لشركة النقل الوطنية للكهرباء الفلسطينية من خلال أربع محطات ستبنيها شركة الكهرباء الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.



وستملك الشركة الفلسطينية المحطات وتتولى توزيع إمدادات الكهرباء.

