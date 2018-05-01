القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 06:32 م

21 قتيلا ومصابا من «طالبان» في ضربات جوية

21 قتيلا ومصابا من
أ ش أ
dostor.org/2152373

قتل 9 مسلحين على الأقل من حركة «طالبان»، وأصيب 12 آخرين جراء ضربات نفذتها القوات الجوية الأفغانية استهدفت عناصر الحركة في إقليم «أوروزجان» بجنوب أفغانستان.

وقال مسؤولون عسكريون بفيلق «أتال 205» التابع للجيش الأفغاني - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية اليوم الثلاثاء- «إن الغارات الجوية نُفذت في مدينة (تارنكوت)، حيث تحاول عناصر طالبان تنفيذ هجمات في الإقليم».

وفي السياق ذاته، كثفت القوات الأفغانية، من عملياتها البرية والغارات الجوية ضد عناصر حركة طالبان؛ للتصدي للمسلحين الذين يحاولون شن هجمات واسعة النطاق.

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