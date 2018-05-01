وزيرة يمنية: 27 مليار دولار خسائر منذ «انقلاب الحوثيين»

قالت ابتهاج الكمال، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الثلاثاء، إن الخسائر الناجمة عن انقلاب ميليشيات الحوثي بلغت حتى مطلع العام الجاري، 27 مليار دولار في القطاعات التشغيلية والإنتاجية.



جاء ذلك في تصريح ألقته ابتهاج الكمال بمناسبة اليوم العالمي للعمال، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).



وأضافت الكمال «أن انقلاب ميليشيات الحوثي ساهم الى حد كبير في تدمير الاقتصاد وانحسار قطاع العمل بنسبة كبيرة، من خلال نهب موارد الدولة والقطاع الخاص وفرض القيود على الحركة الاقتصادية والتجارية ووضع العراقيل أمام المستثمرين والمؤسسات التجارية وفرض الرسوم الباهظة والكبيرة على التجار».



وأكدت أن الحكومة ستبذل كل ما بوسعها لتنشيط قطاع العمل، وستعمل البرامج والمشاريع اللازمة والكفيلة بتشغيل هذا القطاع «جراء ما تعرض من اهتزازات قوية بعد إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية على الانقلاب على الشرعية الدستورية وسيطرتها على المؤسسات العامة والخاصة».