ارتفاع مبيعات «فولكسفاجن» في أمريكا إلى نحو 29 ألف سيارة في أبريل

أعلنت شركة فولكسفاجن، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق مبيعاتها في أمريكا مجددا، ارتفاعا ملحوظا خلال أبريل الماضي.



وأوضحت أكبر شركة تصنيع سيارات أوروبية، أن مبيعاتها من السيارات التي تحمل العلامة المركزية فولكسفاجن، وصلت في الشهر الماضي إلى 28 ألف و794 سيارة بارتفاع بنسبة 5ر4%، مقارنة بنفس الشهر من 2017، ليصل إجمالي نسبة النمو في مبيعات هذه السيارات في أمريكا خلال الأشهر الماضي من العام الحالي إلى 6ر8%.



واستعادت مبيعات فولكسفاجن في أمريكا نموها منذ بعض الوقت، وذلك بعد أن أثرت فضيحة التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل على مسار المبيعات لفترة من الوقت، ومثلت السيارتان رباعية الدفع تيجوان واتلاس، قاطرة النمو في الفترة الأخيرة، كما تعول فولكسفاجن كثيرا على سيارة جيتا الجديدة، والمنتظر أن يتم طرحها في السوق الأمريكية خلال هذا الشهر.



يذكر أن التبديل الوشيك في الموديلات هو ما جعل عملاء يحجمون عن اقتناء الموديل الحالي.



وكانت توقعات محللين تشير إلى حدوث تراجع ملحوظ في مبيعات السيارات في أمريكا خلال أبريل، وقد أعلنت الشركات الكبيرة حتى الآن عن نتائج متباينة.



وأعلنت فورد عن تراجع مبيعاتها في الشهر الماضي بنسبة 5ر،4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، فيما أعلنت فيات كرايسلر عن تحقيق ارتفاع بنفس النسبة بفضل رواج مبيعات سيارات الجيب.



كانت مجموعة جنرال موتورز، رائدة صناعة السيارات في السوق الأمريكي، أعلنت في الشهر الماضي اعتزامها عدم الإعلان عن مبيعاتها شهريا بل ستعلن عن المبيعات بشكل ربع سنوي.

