بريطانيا تطلب من «ملاذات ضريبية» الكشف عن سجلاتها المالية

يتعين على المناطق التابعة لبريطانيا الكشف عن مالكي الشركات المسجلة لديها بعد أن رضخت الحكومة، اليوم الثلاثاء، لمطالب البرلمان بتحسين الشفافية في المناطق المعروفة بـ«الملاذات الضريبية».



وأمهلت الحكومة البريطانية مناطق بينها جزر كايمن وجزر فيرجين وجزر توركس آند كيكوس حتى 31 ديسمبر 2020 ليكون لديها سجلات علنية لما يسمى بالملكية النفعية وإلا فإنها ستواجه تدخلا مباشرا من لندن.



ورغم أن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي كانت تفضل نهجًا أكثر تصالحية، إلا أنها أقرت الثلاثاء بأنها لن تستطيع منع تعديل في مجلس العموم يؤيده العديد من النواب.



ورحبت النائبة العمالية التي طرحت مشروع تعديل العقوبات ومكافحة تبييض الأموال، بهذه الخطوة.



وقالت «عند الموافقة عليها فإن هذه الخطوة البسيطة التي تتطلب من الأراضي التابعة لبريطانيا- ملاذات ضريبية - نشر سجلات الملكية النفعية، ستغير المشهد».

