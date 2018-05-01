صحيفة ألمانية تنتقد إهمال برلين التعليم والصحة رغم فائض الموازنة

انتقدت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية الشهيرة، ما رأته إهمالا من جانب الحكومة الألمانية للمواطن رغم الفائض الذي تحققه الموازنة الاتحادية.

وقالت الصحيفة في عدد يوم غد الأربعاء معلقة على هذا الفائض: «إذا كان هناك في بلد مثل ألمانيا فائض دائم في الضرائب ومع ذلك يظل مستوى التلاميذ دون المستوى الدولي، وعندما يتم عزل كبار السن في دور المسنين وعندما يطول وقت انتظار المرضى لدى الأطباء المتخصصين، ولا ينتهي العمل من المطارات ومحطات القطارات، وعندما يعتمد الموزعون على الموائد المخصصة للفقراء، وعندما تكون الفجوات في شبكة الهاتف المحمول هي القاعدة، فإن ذلك يعني أن سياسة الائتلاف الحاكم لا تضع المواطن نصب عينيه»، مضيفة: «هذا إذا صرفنا النظر عن أن ذلك لا يؤدي إلى خفض الفارق الهائل في الميزان التجاري».

