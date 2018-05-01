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اقتصاد
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 06:21 م

تراجع غير متوقع لإنفاق قطاع التشييد الأمريكي خلال مارس الماضي

تراجع غير متوقع لإنفاق
dostor.org/2152360

أظهر تقرير شهري صدر اليوم الثلاثاء، تراجع إنفاق قطاع التشييد في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أن إنفاق قطاع التشييد تراجع خلال مارس الماضي بنسبة 7ر1% شهريا إلى ما يعادل 285ر1 تريليون دولار سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 1% إلى 306ر1 تريليون دولار خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون نمو الإنفاق خلال مارس الماضي بمعدل 5ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء هذا التراجع غير المتوقع لإنفاق قطاع التشييد مع تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر2% إلى ما يعادل 5ر987 مليار دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر1% إلى ما يعادل 009ر1 تريليون دولار خلال فبراير الماضي.

وذكر التقرير أن الإنفاق على قطاع التشييد السكني تراجع بنسبة 5ر3% إلى ما يعادل 8ر536 مليار دولار سنويا خلال مارس الماضي، في حين تراجع الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 4ر0% إلى ما يعادل 7ر450 مليار دولار.

في الوقت نفسه أشار التقرير إلى استقرار الإنفاق على المشروعات العامة بنسبة عند مستوى 2ر297 مليار دولار سنويا خلال مارس الماضي مقابل 3ر297 مليار دولار خلال فبراير الماضي.

وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق على مشروعات التعليم تراجع بنسبة 1ر0% إلى ما يعادل 1ر73 مليار دولار سنويا، في حين ارتفع الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة بنسبة 2ر1% إلى ما يعادل 91 مليار دولار سنويا.

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