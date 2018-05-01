الثلاثاء 01/مايو/2018 - 06:20 م
مسئول بـ«مفوضية الانتخابات» في العراق ينجو من محاولة اغتيال
أ ش أ
dostor.org/2152359
نجا مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة ديالي أحمد مزبان العزاوي، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال جنوب قضاء بعقوبة في العراق.
وقال العزاوي ـ في تصريح لقناة «السومرية نيوز» العراقية - إنه نجا من محاولة اغتيال بإطلاق نار من قبل قناص استهدفت مركبته المدرعة في ناحية بهرز جنوب بعقوبة، مشيرا إلى أن محاولة الاغتيال أسفرت عن حدوث أضرار مادية فقط.
وقال العزاوي ـ في تصريح لقناة «السومرية نيوز» العراقية - إنه نجا من محاولة اغتيال بإطلاق نار من قبل قناص استهدفت مركبته المدرعة في ناحية بهرز جنوب بعقوبة، مشيرا إلى أن محاولة الاغتيال أسفرت عن حدوث أضرار مادية فقط.