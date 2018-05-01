مسئول بـ«مفوضية الانتخابات» في العراق ينجو من محاولة اغتيال

نجا مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة ديالي أحمد مزبان العزاوي، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال جنوب قضاء بعقوبة في العراق.

وقال العزاوي ـ في تصريح لقناة «السومرية نيوز» العراقية - إنه نجا من محاولة اغتيال بإطلاق نار من قبل قناص استهدفت مركبته المدرعة في ناحية بهرز جنوب بعقوبة، مشيرا إلى أن محاولة الاغتيال أسفرت عن حدوث أضرار مادية فقط.