«نظام التعليم الجديد» يثير أزمة بين أولياء الأمور: «دبّرنا يا وزير»

رد أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية على قرار وزارة التربية والتعليم بتعريب مدارس اللغات خلال النظام التعليمي الجديد باستمرار الوقفات الاحتجاجية أمام ديوان الوزارة بوسط البلد؛ احتجاجًا على تعريب مدارس اللغات في 2019.



رابطة «لا لتعريب التجريبيات» أعلنت عن عن وقفة احتجاجية أمام الوزارة الخميس المقبل، رغم قرار وزير التربية والتعليم من تعريب المدارس اللغات في 2018 وبدء التعريب من العام الجديد.



◘ «الدستور» ترصد في السطور التالية أوجه اعتراض أولياء الأمور.



وقالت أماني الشريف، مسؤول رابطة أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية، إن وزارة التربية والتعليم عجزت عن مشكلة الكثافة في التجريبيات بتوفير مدارس جديدة، فقررت تحويلها إلى عربي.



أضافت الشريف، لـ«الدستور» أن ذلك يأتي مع علمه التام برفض أولياء الأمور للقرار، معبرة عن غضبها بسبب تصريح وزير التربية والتعليم بأن أي ولي أمر يعترض او يتظاهر سيتم سجنه، مؤكدة أن قرار الوزير سيزيد من جشع المدارس الخاصة أكثر من الأول».



ورصدت أماني الشريف بعض تساؤلات أولياء الأمور والنقاط التي أثاروها ولم تتضح من خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي والتي جاءت كالتالي:



○ هل المدارس القومية سيتم تعريبها أسوة بالمدارس الحكومية؟ أم ليس للوزارة سُلْطة عليها كالمدارس الخاصة؟



○ هل سيتم تطبيق النظام الجديد على الطالب الذي يوجد حاليًا بالتعليم التجريبي بالمراحل من أول الصف الثاني حتى السادس؟



○ هل طالب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي سيتم تطبيق النظام الجديد عليه أم لا؟



○ هل دفعة رياض أطفال التي ستقوم بالتقديم في شهر 6 المقبل للعام الدراسي 2018 - 2019 سينطبق عليهم النظام الجديد أم ستظل لغات مثل الدفعات السابقة؟



○ هل ستظل مصاريف التجريبي كما هي؟ أم سيتم تسويتها مع الحكومي العربي؟



○ هل سيتم تطبيق النظام الجديد للعام الدراسي الجديد على المدارس الحكومي العربي، فقط، مع منح مهلة للمدارس التجريبي لمدة عام؟



○ هل سيتم إحكام السيطرة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة لغات بعد إلغاء التجريبي لغات، بسبب انتهاز بعض أصحاب المدارس الخاصة الفرصة ورفع المصروفات؟



○ هل سيتم تسليم طلبة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الجديد مناهج جديدة باللغة الإنجليزية طبقًا للتطوير المُعلن عنه؟



من جانبه، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تعمل على بث موقع رسمي لاستقبال هذه الاسئلة والأجوبة من خلال متخصصين قبل تطبيق النظام التعليمي الجديد المقرر تطبيقه في سبتمبر 2018 على المدارس الحكومية، على أن يتم تعريب المواد جميعها باستثناء مدارس اللغات التي سيتم تعريبها في العام 2019.



وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض للتعليم، إن أولياء الأمور كانوا يرحّبون بالنظام التعليمي الجديد الذي يطبق بداية من مرحلة رياض الأطفال بما يتماشي مع الشعار الذي يرفعه الاتحاد دائمًا:" التطوير يبدأ من أول السلم".



وأضافت عبير، في بيان الثلاثاء، أنه بعد المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الوزير تفاصيل هذا النظام تحول رأي أغلب أولياء الأمور من القبول إلى الرفض بنسبة 180 درجة في أجزاء كثيرة فيه، خاصة فيما يتعلق بالمدارس الرسمية للغات "التجريبية سابقًا"، موضحة أن الوزير أعلن عن تعريب المدارس الرسمية للغات في العام 2019 وتصبح مثل المدارس الحكومية حتى الصف السادس الابتدائي الدراسة فيهم باللغة العربية على أن يتم تدريس العلوم بالرياضيات باللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الإعدادي.



وأكدت عبير أن الجزء الخاص بتعريب المدارس الرسمية لغات آثار غضب أولياء الأمور لأنهم يدفعون في هذة المدارس مصروفات أكثر من مصروفات المدارس الحكومية: "أولياء الأمور شايفين أن كده هيساوي ما بين الحكومي والتجريبي، يبقي إية لزمة المصروفات اللي بيدفعوها في التجريبي؟، وكمان القرار هيضعف من مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية، وأي خدمات أخرى لن تعوض الطالب".



واستنكرت عبير استبعاد المدارس الخاصة والدولية من النظام المقترح الجديد، مؤكدة أن ذلك يعد نوع من التميز والإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية: "طلاب المدارس الحكومية والتجريبية مش حقل تجارب، ولو هتعمل نظام جديد إمّا أن يطبق علي جميع الطلاب خاص وحكومي أو ما يتعملش".



وقال أحمد عقباوي، عضو مجلس أمناء التعليم بإدارة البدرشين التعليمية إن فكرة الحلقة الدائرية غير مجدية لتركيز الطلاب في تلقي شرح المناهج التعليمية والمدرس بالنسبة لهم كالراقصة على المسرح.



أضاف أن تلك الحلقة مناسبة لليابان لمناخها الدراسى المناسب، ولم نتأكد، حتى الآن، إذا ما كانت مناسبة لمصر أم لا، ويشجع فكرة أن يكون التدريس نصفه بالإنجليزية.



قال محمد أحمد إن هناك مدارس ستقع بعقبات سببها النظام الجديد، وهى غير متطابقة لمواصفات النظام، وبذلك نخلق حالة من العنصرية بين المدراس وبعضها، فالدراسة باللغه الإنجليزية ستبني مستقبل أطفالنا.



وذكر عصام خطاب أن ذلك النظام ميسر لأطفال اليابان، لكن أولادنا غير مهيئين للكلام ده ولا بدّ من وضع خطط تدرس بطريقه علمية، ولم يشجع فكرة أن تدرس اللغة الانجليزية بهذا الشكل المطروح، بينما رفض الفكرة تمامًا من غير دراسات عميقة لتلك المنظومة.