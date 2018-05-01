مسئول أفغاني: مقتل 6 مدنيين في غارة جوية ضد «طالبان»

أعلن مسئول أفغاني، مقتل 6 مدنيين في غارة جوية كانت تستهدف مقاتلي حركة «طالبان» في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.



ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية عن عضو مجلس الولاية مير أحمد قوله، اليوم الثلاثاء، إن الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية الأفغانية مساء أمس على منطقة «ناد علي» أصابت أيضا مدنيين إثنين بجروح، مشيرا إلى أن الغارة أدت إلى مقتل حوالي 12 من متمردي «طالبان».



وفي حادث آخر بولاية هلمند، أعلن محمد سليم رودي رئيس منطقة جاريشك مصرع 3 مدنيين على الأقل جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في سيارة.

