لندن: «وثائق النووي الإيراني» تؤكد أهمية الإبقاء على «الاتفاق»

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن الدليل الإسرائيلي على إخفاء إيران لأبحاثها النووية حتى عام 2003 يعكس الحاجة إلى «التحقق الصارم» من الاتفاق النووي مع طهران.



وأضاف «جونسون»، في بيان: «عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لأبحاث إيران السابقة في تكنولوجيا الأسلحة النووية يؤكد أهمية إبقاء القيود المفروضة في الاتفاق النووي مع إيران لكبح الطموح النووي لطهران».



وقال إن الاتفاق النووي الإيراني لا يقوم على الثقة بنوايا إيران، بل يقوم على التحقق الصارم، بما في ذلك إجراءات تسمح لمفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المسبوق إلى برنامج إيران النووي.



وأضاف أن حقيقة أن إيران أجرت أبحاثا حساسة بشكل سري حتى عام 2003 تظهر السبب في حاجتنا إلى عمليات التفتيش المفاجئة التي يسمح بها الاتفاق النووي الإيراني اليوم، مشيرا إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي تعزيز الاتفاق لمراعاة المخاوف المشروعة للولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين.

