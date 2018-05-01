«فؤاد» يتقدم ببيان عاجل ضد وزير التموين بسبب سعر الأرز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موّجه إلى الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بشأن سعر الأرز.



وجاء في البيان، "عملًا بحكم المادة رقم 134 من الدستور والمادة 215 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالبيان العاجل التالي بشأن تصريحات وزير التموين التي ألقاها ببرنامج (كل يوم) مع الإعلامي عمرو أديب بتاريخ 30 أبريل ومفادها، أن استلام بطاقات التموين يكون خلال 21 يوم، بينما الواقع أنه عقب التسجيل يتم إرسال الرسالة إلى المواطن بعد شهر، ليتسلم البطاقة بعد 20 يوم من تاريخ إرسال الرسالة، بالإضافة إلي أن تنشيطها يتم عقب استلامها بمدة تتراوح بين 30 يوم وحتي 45 يومًا"، موضحًا أن هذا يجعلنا أمام قرابة 71 إلى 86 يوم تقريبًا للاستفادة من البطاقة، مما يخالف تمامًا تصريحات الوزير بمدة 21 يوم.



وتابع فؤاد أن الوزارة ستصدر بطاقات ورقية قبل شهر رمضان للمواطنين، بينما الواقع أنه يتوقف الصرف بالبطاقة الورقية هذا الشهر، مضيفًا أن الأكثر دهشة هو تصريح الوزير بأن سعر كيلو الأرز في المجمعات ومحال التموين يقدر بقيمة ستة جنيهات ونصف، بينما الواقع أن سعره يقدر بثمان جنيهات ونصف، فأين نجد سعر كيلو الأرز وفقًا لما أعلن عنه الوزير، ما يجعلنا أمام مغالطات وتضليل للرأي العام وعدم معرفة حقيقية وواقع السوق ومعاناة المواطنين من جانب المسئول الأول عن غذائهم.