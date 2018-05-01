أوامر بتسريع وتيرة قضايا «الاعتداء الجنسي على الأطفال» في الهند

أصدرت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، عدة أوامر تقضي بتسريع وتيرة المحاكمات، وإغلاق القضايا المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال بعد سماع دعوى قضائية بشأن المصلحة العامة.



وأصدر رئيس المحكمة ديباك ميسرا، أوامر للمحاكم العليا في جميع أنحاء الهند بإنشاء لجان قضائية لمراقبة وتنظيم المحاكمات في القضايا بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، وفقا لـما صرح به كاخ ألوك سريفاستافا، المحامي الذي أقام الدعوى القضائية.



وقدم سريفاستافا، هذا الاقتراح بعد اغتصاب فتاة (8 سنوات) في نيودلهي في يناير الماضي، سعيا للحصول على مبادئ توجيهية لضمان سرعة التحقيقات والمحاكمة في قضايا تتعلق باغتصاب أطفال دون سن 12 عاما.



ووفقًا لأحدث بيانات المحكمة العليا هناك حاليًا أكثر من 110 قضايا بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، في انتظار قرار المحاكم في جميع أنحاء البلاد.



