«أبوطالب» يقترح ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة

تقدم النائب الدكتور سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، باقتراح قانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، بضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.



وأوضح رشاد، في تصريحات لـ«الدستور»، أن العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، وأن المتعاقدين على الصناديق الخاصة تم حرمانهم من التثبيت، كما أن متعاقدي الصناديق الخاصة فرضت لهم درجات شخصية وليست درجات وظيفية، ما سيؤثر سلبًا على عملية النقل والندب والإعارة والترقيات وضم سنوات الخدمة.



وأشار إلى أنه إذا لم تحل الحكومة هذه المشكلة فكيف سيتم تعيين عاملين جددا بشكل رسمي ويبقي العاملون على هذا النظام حتي المعاش أو الوفاة، وبالتالي فإن العاملين علي حساب الصناديق الخاصة ليسوا في محل تكافؤ فرص كغيرهم من المعينين على درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة.



جدير بالذكر أن أبوطالب تقدم في وقت سابق بطلب مناقشة عامة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة.