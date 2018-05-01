القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
سياسي
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 06:13 م

«أبوطالب» يقترح ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة

«أبوطالب» يقترح ضم
محمد جعفر
dostor.org/2152348

تقدم النائب الدكتور سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، باقتراح قانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، بضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وأوضح رشاد، في تصريحات لـ«الدستور»، أن العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، وأن المتعاقدين على الصناديق الخاصة تم حرمانهم من التثبيت، كما أن متعاقدي الصناديق الخاصة فرضت لهم درجات شخصية وليست درجات وظيفية، ما سيؤثر سلبًا على عملية النقل والندب والإعارة والترقيات وضم سنوات الخدمة.

وأشار إلى أنه إذا لم تحل الحكومة هذه المشكلة فكيف سيتم تعيين عاملين جددا بشكل رسمي ويبقي العاملون على هذا النظام حتي المعاش أو الوفاة، وبالتالي فإن العاملين علي حساب الصناديق الخاصة ليسوا في محل تكافؤ فرص كغيرهم من المعينين على درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة.

جدير بالذكر أن أبوطالب تقدم في وقت سابق بطلب مناقشة عامة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة.

«أبوطالب» يقترح ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة
«أبوطالب» يقترح ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة
«أبوطالب» يقترح ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة
«أبوطالب» يقترح ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهرين

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

لليوم الثالث.. مباحث الآثار تعيد المظهر الحضاري لمنطقة الأهرام

«الأرصاد» تتوقع تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية

رئيس الوزراء: اتخذنا إجراءات احترازية لحماية المواطنين من تقلبات الطقس

السيسي: نقدر موقف قبرص تجاه مصر

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

كشكول

كيف يدرس طلاب رياض الأطفال 2018 فى نظام التعليم في الجديد؟

رسمياً.. طارق شوقي يكشف تفاصيل نظام التعليم الجديد

أسباب ومخاطر تعرض الأطفال للإنترنت من سن 3 سنوات

"ثقافة الحوار" لقاء مفتوح مع شباب جامعة المنوفية غدا

طلاب تجارة عين شمس يشاركون في معرض "ابتكارات التكنولوجيا المالية"

الأمصار

المغرب: إيرانيون بالجزائر سهلوا لقاء قيادات حزب الله والبوليساريو

وزير الخارجية المغربي: أبلغنا إيران بقطع العلاقات لتعاونها مع البوليساريو

وزير الخارجية المغربي يلتقي بعد قليل بالسفير الإيراني

وزير الشؤون المغربية : ايران وعبر حزب الله دعمت البوليساريو

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مفحمة جنوبي جنين

منوعات

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

قالوا عن الحكمة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك