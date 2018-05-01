سقوط أعمدة إنارة بسبب الرياح والأمطار في القصير

شهدت مدينة القصير، جنوبي محافظة البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، رياح وعواصف رعدية وأمطار، ما أدى إلى سقوط بعض أعمدة كهرباء الضغط العالي بالمدينة، وقطع للتيار الكهربائي عن بعض المناطق بالمدينه، كما تم غلق طريق "القصير - قنا".



وتشهد مدينة مرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما أدى إلى توقف حركة سير السيارات على الطرق الداخلية والرئيسية بالمدينة.



وأعلنت محافظة البحرالأحمر رفع حالة الطوارئ تحسبًا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار، فيما أصدر محافظ البحر الأحمر تعليماته لرؤساء المدن، وإدارة الأزمات بالمحافظة، واتخاذ ما يلزم من تدابير ورفع درجة الاستعداد، لمواجهة الأمطار المحتمل سقوطها على مدن المحافظة.



وشدد المحافظ،على ضرورة تجهيز المعدات اللازمة لمجابهة الأمطار المحتملة، مع تشكيل غرف عمليات المدن للمتابعة، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.