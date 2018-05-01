جامعة قرغيزستان تفتح باب القبول للطلاب المصريين

فتحت الجامعة الروسية بدولة "قرغيزستان" أبواب القبول للطلاب المصريين ومنحتهم مزايا كبيرة لتشجيعهم على الدراسة بجامعتها باللغتين الإنجليزية والروسية حيث تحظى الجامعة بتصنيف دولي متقدم بين الجامعات الدولية.



وقال رضا علي السيد صبري ممثل تسويق الجامعة فى الدول العربية المتواجد بشرم الشيخ، ان الجامعة ستقدم مميزات لطلاب مصر خاصة جنوب سيناء بعد صدى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ وقدوم سياح من دولة قيرغيزستان لشرم الشيخ، مشيرا الى أن هناك تخصصات كليات طب وهندسة بالإضافة للكليات الادبية.



وأضاف ممثل تسويق الجامعة أن المميزات للطلبة المصريين منذ الاستقبال بالمطار، علاوة على توفير إقامة فندقية شاملة الوجبات والإعاشة بأسعار مخفضة وعدم التقيد بمجموع الثانوية العامة.



وأوضح ممثل تسويق الجامعة الروسية في دولة قرغيزستان، أن الجامعة تهدف لضم طلاب مصريين خاصة طلاب جنوب سيناء لما لمسوه من جمال وسحر في مدن جنوب سيناء خاصة مدينة شرم الشيخ منذ قدوم أول الوفود السياحية المنتظمة القادمة من دولة قرغيزستان إلى شرم الشيخ في أكتوبر 2017.



وقرغيزستان تتميز بجمالها والنظافة الملحوظة في مناحي الحياة حيث قلة عدد السكان والطبيعة الخلابة التي حبا الله بها دولة قرغيزستان حيث الجبال الخضرة والبحيرات والأنهار التي تتوسط الجبال، علاوة على أن قرغيزستان تتمسك بالتقاليد العريقة التي استمدتها من أصولها القبلية التي مازالت في نفوس مواطني قرغيزستان وهي مدعاة فخر لكل مواطن أو زائر للدولة.



وأكد ممثل تسويق الجامعة أن دولة قرغيزستان بيئة مناسبة للدراسة والتفوق حيث إن البرامج التعليمية بالجامعة يتم تحديثها بشكل دائم وفقًا لما تقره وزارة التعليم العالي في كل من روسيا الاتحادية ودولة قرغيزستان، مشيرًا إلى أن هناك طلاب مصريين تخرجوا من الجامعة وأقرّت بها وزارة التعليم العالي بمصر.