كيف وصل أبوتريكة و1528 إخوانيًا إلى قوائم الإرهاب مرة ثانية؟

- المتهمون خططوا لضرب الاقتصاد وبثوا الشائعات ضد الدولة

- أسسوا مواقع إلكترونية لترويج أخبار كاذبة وتشويه صورة مصر

- رؤساء شركات عقارية شاركوا فى تغطية المصاريف الشهرية للإرهابيين



أدرجت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، ١٥٢٩ إرهابيًا على قوائم الإرهاب، من بينهم «أسامة والشيماء»، نجلا المعزول محمد مرسى العياط، ومحمد أبوتريكة، وذلك لمدة ٥ سنوات. واستندت المحكمة فى قرارها إلى مذكرة النيابة العامة رقم ٥ لسنة ٢٠١٨، التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم على قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات فى القضية رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨، طبقًا لقانون ٨ لسنة ٢٠١٥.

كما استندت إلى قرار رئيس الجمهورية رقم «٨»، الصادر فى ١٧ فبراير ٢٠١٥، الذى يعطى للنيابة العامة السلطة فى إدراج أى منظمة إرهابية على «قائمة الكيانات الإرهابية».

وبعد صدور الحكم، تسلم البنك المركزى والشهر العقارى والجهات المختصة، صورة رسمية منه من محكمة جنايات القاهرة، وفقًا لـ«مصادر قضائية». كانت النيابة قد بدأت التحقيق فى القضية بناءً على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان، وذلك بعد حذف عدد من المتوفين الذين أثبتت التحريات عدم تورطهم فى القضية، والذين كانوا قد أدرجوا سلفًا على القائمة فى ١٢ يناير ٢٠١٧. وقالت محكمة جنايات القاهرة، إن نيابة أمن الدولة العليا تقدّمت بطلب فى ١٦ أبريل الماضى مؤشر من النائب العام بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج القياديين الواردة أسماؤهم بالتحقيقات على قوائم الإرهاب، وصدر قرار الإدراج فى ١٩ أبريل الماضى بناء على محضر تحريات الأمن الوطنى محرر فى أول أبريل الماضى.



تضم أبناء بديع وعاكف والشاطر ومالك ومرسى والقرضاوى والحداد والعريان وعلاء صادق

تضمن الكشف الذى تقدمت به نيابة أمن الدولة العليا إلى المحكمة ١٥٢٩ متهمًا، من بينهم عدد كبير من قيادات الجماعة الإرهابية والمنتمون إليها على رأسهم المعزول محمد مرسى العياط، ومحمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد سعد عليوة، ومحمد طه وهدان، وباسم عودة، وأمين الصيرفى المتهم بقضية التخابر مع قطر، وحسن يوسف مالك، وأنس حسن مالك، والشيماء محمد مرسى، وأسامة محمد مرسى، وآيات عرابى، وباكينام الشرقاوى، وعصام العريان، وعلاء صادق، وعبدالرحمن سعودى، وعصام الحداد، ومحمد البلتاجى، ومحمد أبوتريكة، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، والقاضى السابق محمود الخضيرى، ووجدى غنيم، ويوسف القرضاوى، ورجل الأعمال صفوان ثابت.

كما ضمت القائمة أبناء قيادات الجماعات الإرهابية وأشقاءهم، وهم كل من «بلال محمد بديع، وإنجى علاء صادق، وجهاد عصام الحداد، وحسام عزالدين يوسف مالك، وحفصة محمد خيرت الشاطر، وحمزة حسن مالك، وخديجة حسن مالك، ورضوى محمد خيرت الشاطر، وسارة عصام العريان، وسارة خيرت الشاطر، وسعد الشاطر، وسهام يوسف القرضاوى، وعاكف محمد مهدى عاكف، وعائشة حسن مالك، وعائشة خيرت الشاطر، وعائشة عبدالرحمن سعودى، وعبدالله عصام الحداد، وعبدالله محمد مرسى، وعبدالرحمن القرضاوى».

ومن بين المتهمين فى القضية أيضًا: «علا يوسف القرضاوى، وعلى عبدالرحمن سعودى، وعلى محمد مهدى عاكف، وعلياء محمد مهدى عاكف، وعمر حسن مالك، وفاطمة الزهراء خيرت، ومحمد عبدالرحمن سعودى، ومحمد عزالدين يوسف مالك، ومحمد يوسف القرضاوى، ومحمود عزالدين مالك، ومريم خيرت الشاطر، ومصعب عبدالرحمن سعودى، ومعاذ حسن مالك، وسناء عزالدين يوسف مالك، شقيقة حسن مالك، والإعلامى مصطفى صقر، والقاضى السابق وليد شرابى».



عبدالرحمن سعودى قاد خطة الحفاظ على أموال التنظيم ومؤسساته الاقتصادية من خلال تهريب الدولارات

ذكرت تحريات الأمن الوطنى، أن قيادات التنظيم الإرهابى الهاربين للخارج، عقدوا مؤخرًا عدة اجتماعات فيما بينهم، اتفقوا من خلالها على وضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية داخل البلاد وإثبات وجوده على الساحة، ورفع الروح المعنوية لعناصره وتحسين صورته فى عيون العامة، ابتغاء تحقيق أهدافه الإجرامية، المتمثلة فى تعطيل العمل بأحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتعدى على المنشآت المهمة والحيوية وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وصولًا للانقلاب على نظام الحكم الشرعى القائم فى البلاد.

وأوضحت التحريات أن الإجراءات القانونية التى اتخذت سواء ضد عدد من كوادر وعناصر تنظيم الاخوان الارهابى، أو حيال المؤسسات الاقتصادية التابعة للتنظيم وقياداته القائمين عليها، أدت إلى تحجيم أنشطة التنظيم العدائية والتخريبية، وتجفيف منابع تمويله وتراجع فعاليته وإضعاف هياكله.

وأضافت أن هناك قيادات إرهابية محكوم عليها غيابيًا بالإعدام، وهم يحيى موسى هارب بتركيا، وأحمد محمد عبدالهادى، وعلى السيد بطيخ، وأحمد إبراهيم الشوربجى، ومحمد عبدالرءوف كلوب، وعلاء السماحى، هى من وضعت مخططًا ضمن أهدافه الإضرار بالاقتصاد الوطنى، وتوفير الدعم المادى اللازم لعناصر التنظيم داخل البلاد.

وأوضحت التحريات أن الإرهابيين عقدوا اجتماعات لتنفيذ غرضهم، من خلال الضغط على النقد الأجنبى عن طريق جمع الدولار الأمريكى من السوق المحلية، بمعرفة رجال الأعمال المنتمين إليهم، وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف تحويلاتهم، وزيادة حدة المضاربة على الجنيه المصرى لإجبار البنك المركزى على تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية والعمل على زيادة الركود الاقتصادى من خلال احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع والسلع، والعمل على هروب الاستثمارات، وزيادة حد البطالة، وإفلاس الشركات، ومقاطعة الشركات الداعمة للدولة وتشجيع المواطنين على تخزين السلع.

وذكرت أن «المتهمون عملوا على إيجاد الطرق والبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال التنظيم الإرهابى ومنشآته الاقتصادية، من خلال تهريب الأموال السائلة من الدولار للخارج، للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم، وتجنب التعامل مع البنوك، وقد تكلف بذلك القياديان حسن مالك وعبدالرحمن سعودى.

وتابعت التحريات: «من ضمن أهداف المخطط توفير الدعم المادى للتنظيم عن طريق تهريب الأموال من الخارج إلى الداخل، من خلال الحوالات البريدية وعمليات المقاصة واستلام الأموال من دولتى قطر وتركيا وتهريبها للداخل».

وأوضحت أن الإرهابيين استخدموا «المواقع الإلكترونية» والقنوات التابعة للتنظيم، لخلق مناخ تشاؤمى حول مستقبل الاقتصاد الوطنى، وذلك بنشر المعلومات والأخبار الكاذبة الملفقة عن سوء الحالة الاقتصادية وزيادة الأسعار، وتصعيد الأزمات الموجودة بالمجتمع، وصناعة أزمات أخرى جديدة للتدليل على فشل نظام الحكم القائم فى إدارة شئون البلاد، ونشر ذلك كله فى المدارس والمؤسسات والكيانات المختلفة للدولة المصرية بهدف دفع المواطنين للثورة ضدها، تحقيقًا لأهداف المخطط الإرهابى.

وأكدت تحريات الأمن الوطنى، اضطلاع عناصر التنظيم المسئولين عن إدارة الكيانات الاقتصادية، والمالية والمالكين لها رجال الأعمال وأصحاب رءوس الأموال المتحفظ عليها، فى تنفيذ المخطط الإرهابى عن طريق استغلال العوائد المالية لتلك الكيانات، والمتمثلة فى المدارس، والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية، وشركات الصرافة والمقاولات، والسياحة، والعقارات، والأدوية، والقنوات، والمواقع الإلكترونية، فى تمويل أنشطة الحراك المسلح وتدريبها عسكريًا وشراء وتخزين الأسلحة للقيام بالعمليات الإرهابية، ابتغاء حدوث انفلات أمنى لقلب نظام الحكم الشرعى للبلاد، وإعادة إحياء الحكم الإخوانى الفاشى، رغم قيام ثورة ٣٠ يونيو. وأضافت أن «المتهمون خططوا لأنشطتهم الإجرامية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وكان عناصر التنظيم يتسلحون أثناء الاعتصام، وحاولوا مقاومة السلطات، وفرض رأى الأقلية على الأغلبية بالقوة، قبل أن تواجههم الدولة بأجهزتها الأمنية وتفض الاعتصامين».



الاستعانة برجال أعمال غير معروفين لدى أجهزة الأمن.. وتوفير الدعم اللوجستى والأموال لـ«حسم ولواء الثورة» الإرهابيتين

ذكرت تحريات الأمن الوطنى، أن مكتب إرشاد التنظيم كلف عناصره بإعادة هيكلة اللجنة المالية التابعة له لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير أعمالها تحت قيادة المرشد الحالى «محمود عزت»، والقيادات: «صادق عبدالرحمن الشرقاوى، وخالد أحمد أبوشادى، وبهاء سعد الدين الشاطر، وخالد البلتاجى»، وإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم وقياداته المحبوسة المتمثلة فى الشركات المتنوعة والمدارس وشركات السياحة والأدوية والصرافة ونقل ملكيتها لعناصر غير معروفة للأمن من رجال الأعمال، وصولًا لتحقيق أهداف التنظيم، والتحايل على قرارات التحفظ الصادرة بحق بعض المنشآت والمؤسسات التابعة للتنظيم.

وأوضحت التحريات أن من بين الشركات التى تم اكتشافها «أزميل العقارية»، حيث تم ضبط ٥ عناصر إخوانية بحوزتهم ٢٥٠ ألف جنيه، حصلوا عليها عن طريق استغلال اسم إحدى الشركات المتحفظ عليها من خارج الإدارة المعنية، من جانب اللجنة المتولية للتحفظ، وشركة الرواد للصناعات الدوائية، وتم ضبط «خالد محمد عبدالفتاح»، رئيس الشركة، وبحوزته ٣٠ ألف دولار أمريكى، و٢٨ ألف ريال سعودى، و٧٢ ألف جنيه، كما تم ضبط «هشام محمود المغربى»، صيدلى، أحد مالكى شركة «الرواد للصناعات الدوائية»، وبحوزته ٢١ ألف دولار أمريكى، و٥٣ ألف ريال سعودى، و٤٨ ألف جنيه مصرى و٥٢٠ درهمًا.

وأضافت التحريات أن «المخطط استهدف توفير الدعم اللوجستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة الإرهابية، التى تنفذها حركتا حسم ولواء الثورة وتسليحهما وتمكينهما من تصنيع المفرقعات، وتدريبهما على ذلك وتوفير مأوى لهما للاختباء من الأمن، وذكرت التحريات اتهام الأسماء فيما يقرب من ١٣ قضية بدأت منذ ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٨».



أستاذ قانون جنائى: القانون الجديد يُغلق باب المصالحة مع الجماعة بشكل نهائى

قال الدكتور عصام البطاوى، أستاذ القانون الجنائى، المحامى بالنقض: «لا تضارب بين قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، وقانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين».

وأكد «البطاوى» أن الحكومة وجدت فى القانون القديم بعض العوار الدستورى أو القانونى، من حيث قانونية لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، حيث اعتبرت قراراتها قرارًا إداريًا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى، التى بالفعل ألغت أغلب قرارات تلك اللجنة باعتبارها لجنة إدارية وليست قضائية.

وأضاف: «اضطر المشرع إلى تعديل ذلك القانون، بحيث يتم إنشاء هيئة قضائية تختص بتقديم طلبات التحفظ على أموال وممتلكات الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين لمحكمة الأمور المستعجلة المدنية لتصدر حكمها بالموافقة على التحفظ أو رفضه، وفى كلتا الحالتين لا يجوز الطعن على قرار تلك المحكمة سوى أمام الأمور المستعجلة».

وتابع: «أما فيما يتعلق بحكم محكمة النقض فى إدراج أسماء بعض القيادات الإرهابية أو من مولهم، من بينهم لاعب كرة القدم السابق، محمد أبوتريكة، فإذا صدر الحكم برفع اسمه من تلك القائمة سيكون ذلك الحكم والعدم سواء، وذلك لأن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا خلال الساعات القليلة الماضية، بإدراج أبوتريكة وآخرين على قوائم الإرهاب».

وأشار إلى أن دفاع اللاعب طعن على القرار الأول فقط، أما الآن فتغيرت الأمور وأصبحت لدينا قضية مختلفة، مضيفًا: «سنكون أمام قضية مختلفة تمامًا فى مضمونها وسير أوراقها عن القضية الأخرى، التى ستفصل محكمة النقض فيها خلال شهر يونيو القادم، وبالتالى حال صدور حكم قضائى سواء بقبول الطعن أو رفضه لن يكون له أى صلة بالقرار الجديد ولن يسرى عليه».

وأوضح «البطاوى» أن القانون الجديد يُمكّن الدولة من إنشاء لجنة قانونية قضائية يكون بمقدورها إدارة واستغلال كل أصول وممتلكات الجماعات الإرهابية المختلفة بطريقة مثلى وناجحة.