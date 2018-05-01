محافظ جنوب سيناء يطالب بالانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا دوريا؛ لمتابعة موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها وإزالة أي معوقات تواجه تنفيذها إن وجدت.



حضر الاجتماع اللواء محمود عيسي، سكرتير المحافظة، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومدير عام مديرية الإسكان، ورئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ومديري الإدارات المالية والتخطيط العام ورؤساء الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشروعات.



وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية 2017 2018 قبل بداية يونيه 2018.



كما شدد المحافظ على ضرورة قيام رؤساء المدن بتحديد موقع لإقامة شارع مصر الذي سيقوم بتمويله صندوق تحيا مصر بكل مدينة، كما شدد على رؤساء المدن بضرورة التنبيه على جميع شركات المقاولات العاملة في نطاق المحافظة، والعمالة المؤقتة باستخراج شهادات أمان لحماية أسرهم والحفاظ على حقوقهم، كما طالب بسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع، مناشدًا المواطنين بسرعة ملء الاستمارات المعدة لذلك ودفع الرسوم المقررة قبل نهاية المدة المحددة.