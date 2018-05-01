المأزق.. ماذا سيفعل ترامب فى الاتفاق النووى بعد 10 أيام؟

بلا شك، ستصيب طلقات التحذير المتبادلة بين طهران وواشنطن، بشأن الاتفاق النووى، عمق الشرق الأوسط، وربما تتناثر شظاياها فى المنطقة التى ستنال نصيبها من التداعيات، حال إلغاء الاتفاق.

ومع استمرار حالة الجدل والمناوشات بين الجانبين، ورغم كونها لم تتجاوز حتى الآن حدود التصريحات، إلا أن الوضع ينذر- حال رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التصديق على الاتفاق فى ١٢ مايو المقبل- بوضع المنطقة برمتها فى مرمى النيران.

ويحتاج الوقوف على تبعات ذلك، ومدى تشابكه مع مستقبل الصراعات الشرق أوسطية إلى الإجابة عن عدة تساؤلات مهمة ذات صلة وثيقة بهذا الملف، من أجل كشف الحقائق واستطلاع مستقبل المنطقة الملتهبة.



الرئيس الأمريكى يفكر فى انسحاب أحادى.. وأوروبا تغير موقفها وتدعمه لـ«دواعٍ اقتصادية»

عند رصد مجمل تصريحات الرئيس الأمريكى، ودأبه على وصف الاتفاق النووى مع إيران بأنه الأسوأ فى تاريخ الولايات المتحدة، نستشعر للوهلة الأولى أنه يريد فقط توجيه رسائل قوية ورادعة لـ«طهران»، فى ظل سياسته التى تتسم بالاندفاع والإفراط فى التهديدات غير المستقرة، بل المتناقضة إزاء عدة قضايا.

لكن على الأرجح، يريد ترامب هذه المرة تعديل مسار الاتفاق النووى بالفعل، وإضافة بعض البنود التى تسمح لمفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المنشآت النووية السرية فى إيران، وليس تلك الرسمية فقط، مع عدم الفصل بين التسليح النووى وبرامج الصواريخ بعيدة المدى.

وتملك واشنطن مخاوف من تطوير إيران لمنظومة الصواريخ الباليستية التى يتجاوز مداها ٥٠٠ كيلومتر، وهو ما تنفيه طهران التى تصر على أن الصواريخ التى تختبرها غير قادرة على حمل رءوس نووية، وأنها ضمن الأغراض السلمية لبرنامجها النووى.

الاتفاقية، التى وقعت فى يوليو ٢٠١٥، بعد نحو ٢٠ شهرًا من المفاوضات، والمعروفة باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، اتفقت بموجبها مجموعة «٥+١» التى تضم كلًا من «الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا» مع إيران، على رفع العقوبات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووى، مقابل تفكيك طهران للبرنامج، وتعديل منشأة للماء الثقيل، بما لا يتيح إنتاج مواد صالحة للاستخدام فى صناعة أسلحة نووية.

وأغفلت الاتفاقية عدة نقاط رئيسية من وجهة نظر إدارة ترامب، من بينها الدور الإيرانى فى زعزعة استقرار المنطقة، ودعم الإرهاب، وما يترتب عليه من تهديد لإسرائيل ولحلفاء الولايات المتحدة فى الخليج.

أما الخلل الأكبر، من وجهة نظر وزير الخارجية الأمريكى السابق ريكس تيلرسون، فكان يتمثل فى بند المدة الزمنية، إذ ينص الاتفاق على إسقاط بعض القيود على تخصيب اليورانيوم تدريجيًا، ابتداء من ٢٠٢٥، وهو ما تتطلع إدارة ترامب إلى إلغائه، بالتوافق مع الأقطاب الأوروبية الموقعة على الاتفاق.

واقعيًا، لا يملك ترامب سلطة قانونية تتيح له نسف الاتفاق برمته، إذ تنص الاتفاقية على أنه عند إجراء أى تعديل على بنودها، لا بد من موافقة جميع الأطراف الموقعة عليها، لكنه يستطيع وقف التصديق على مرسوم تعليق العقوبات الأمريكية، بعد انتهاء المهلة المحددة.

ويهدف ترامب إلى استغلال الإجراء الذى عمدت إدارة أوباما إلى اعتماده فى ٢٠١٥، أثناء وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، ويقضى بإلزام الرئيس بالتصديق على التزام إيران بكل البنود الخاصة بالاتفاق، كل ٩٠ يومًا، من أجل تعليق العقوبات الأمريكية ضدها لمدة ٣ أشهر أخرى.

وهدف أوباما جراء ذلك إلى الالتفاف على «الكونجرس»، الذى كان من المحتمل وقوفه حجر عثرة أمام الاتفاق، إذا ما تم النقاش حوله باعتباره «معاهدة» تتطلب موافقة الأغلبية عليها.

وفى حال رفض ترامب التصديق على قرار تعليق العقوبات، بعد انتهاء المهلة، فسيتم رفع الأمر لـ«الكونجرس»، وهنا سيصطدم ترامب بأعضاء الحزب الديمقراطى، الذين يرون أن الانسحاب من الاتفاق النووى هو محاولة لطمس إنجازات إدارة «أوباما» المنتمية للديمقراطيين.

ويستدعى اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق فى «الكونجرس»، الحصول على أغلبية تصويتية تصل إلى ٦٠ صوتًا من أصل ١٠٠، فى حين يتمتع الحزب الجمهورى، الذى ينتمى إليه ترامب بـ٥١ مقعدًا فقط، مقابل ٤٩ للحزب الديمقراطى.

وبعيدًا عن الكونجرس، فإن اللهجة التصعيدية التى تتبناها إيران، وإعلانها رفضها القاطع أى تعديل بالاتفاق، تواجه إدارة ترامب تحديًا آخر، وهو مواجهة الرفض الروسى والصينى والأوروبى، هذا التعديل.

فبينما تعمل دولة مثل فرنسا على إرضاء ترامب، وتطالب بـ«اتفاق تكميلى» يضاف للاتفاق الأساسى، بما يضمن دخول أطراف دولية جديدة، مثل روسيا وتركيا، فإن موسكو ترفض هذا الأمر، وتراه محاولة ابتزاز لـ«إيران وروسيا» من أجل إنجاز صفقة إقليمية، تعيد للولايات المتحدة وحلفائها نفوذًا إقليميًا قد فقدوه.

أما بالنسبة لأوروبا، فتعد «البراجماتية الاقتصادية» هى سيدة الموقف فى هذه الدول التى كانت تقاتل لمنع انهيار الاتفاق النووى، خشية اندلاع سباق للتسلح فى الشرق الأوسط، قد يتطور إلى حرب مباشرة.

ورغم التخوف الكبير من تأثر شركات أوروبية بعودة العقوبات الأمريكية على إيران، فى ظل انخراط شركات عملاقة، مثل «توتال» الفرنسية و«سيمنس» الألمانية، فى الأنشطة الاقتصادية هناك، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى ٢٠١٦، إلا أن الدول الأوروبية تراجعت فجأة عن موقفها المناهض، حفاظًا على مصالحها مع الولايات المتحدة.

وانعكس هذا الموقف بوضوح فى التصريحات المفاجئة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرًا، التى اعتبرت أن الاتفاق النووى الحالى مع إيران «غير كافٍ»، وأنه «يجب كبح واحتواء نفوذ إيران»، رغم أنها كانت ترفض بشدة، وقبل ساعات فقط، من لقائها ترامب تعديل بنود الاتفاق، وتصر على أن «الأولوية القصوى تكمن فى الحفاظ على الاتفاق النووى الحالى».

التبدلات فى الموقف الأوروبى ربما تكون سببها ضمانات لم تعلن بعد، سيقدمها ترامب لشركائه، وربما تعقد الدول الأوروبية اتفاقًا مع الولايات المتحدة ينص على إعفاء بعض الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية فى تعاملها مع إيران.

ورغم أن هذا الطرح قد يكون مستبعدًا حاليًا، إلا أن الدول الأوروبية فى كل الأحوال، إذا ما خيرت بين الولايات المتحدة وإيران، فإن كفة ترامب سترجح بكل تأكيد.



الإلغاء يعزز من قبضة المتشددين بطهران.. و«الحرس الثورى» يحشد الجبهة الداخلية

«إما كل شىء أو لا شىء».. هذه الجملة هى تلخيص للموقف الإيرانى، كما عبر عنه وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، فى تغريدة له على حسابه بموقع «تويتر».

وأكدت إيران، على لسان جميع مسئوليها، رفضها التام إجراء أى تعديلات على بنود الاتفاقية، أو السماح للمفتشين الدوليين بزيارة مواقعها العسكرية، أو المساس بقدرتها الدفاعية الصاروخية.

لكل ذلك، فإن انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادى الجانب، أو بالتوافق مع الأطراف الأوروبية، سيضع إيران أمام خيار واحد، هو تمزيق الاتفاق، أو إحراقه، على حد تعبير المرشد الأعلى للثورة الإيرانية فى يونيو من العام الماضى، خاصة أن نسبة ٩٠٪ من العقوبات تحت يد واشنطن، التى يمكنها إجبار كل الشركات العالمية والأوروبية أيضًا، على تجنب التعامل مع إيران.

فى المقابل، لن تقف قيادات طهران مكتوفة الأيدى أمام ما سيجرى فى مايو المقبل إذا ما وجدت نفسها لم تعد تستفيد من الاتفاق، لذا أعدت لجنة مراقبة الاتفاق النووى نفسها لمختلف السيناريوهات.

ومن المتوقع أن تتخذ إيران عما قريب خطوات عملية ضرورية، لتجهيز منشآتها النووية من أجل استئناف عملية تخصيب اليورانيوم بمقدار ٢٠٪، بما يتجاوز السقف الذى حدده الاتفاق النووى، خاصة أن المخابرات الأمريكية قدرت أن إيران كان لديها قبل بدء تنفيذ الاتفاق ما يكفى من المواد الانشطارية الكافية لإنتاج سلاح نووى واحد، فى مدة لا تتعدى ٣ أشهر.

ولعل أحد أهم المكاسب التى حققتها إيران من الاتفاق النووى، هو المحافظة على البنية التحتية لبرنامجها النووى، وحقها فى تخصيب اليورانيوم، واستمرارها فى إجراء الأبحاث الخاصة بذلك، ضمن ضوابط وشروط مراقبة صارمة، على أن يتم النظر فى إلغائها بعد فترة.

وخلال سنوات التفاوض، سعت طهران إلى رفع العقوبات، والتخلص من القيود الاقتصادية والعسكرية للعزلة، مع الاحتفاظ بقدرات تطوير برنامجها النووى، إذا تطلب الأمر، وعاونها على تحقيق ذلك الرئيس الأمريكى أوباما، الذى كان يرغب بشدة فى توقيع اتفاق يضاف إلى سجل إنجازات إدارته، فى ملف العلاقات الخارجية.

أما «الحرس الثورى» المسيطر على كافة المنشآت النووية الإيرانية، فيبدو متحمسا لفكرة السير على خطى كوريا الشمالية، والمضى فى تطوير برنامج نووى، وهو ما أشار إليه العميد حسن سلامى، نائب القائد، بقوله: «دور الحرس الثورى سيتصاعد أكثر إذا ما تخلت واشنطن وأوروبا عن الاتفاق النووى».

وأضاف سلامى: «قلنا للحكومة إن عليها إبلاغ الغرب بأنه إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووى، فإن إيران ستنسحب منه أيضًا، ومن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وستستأنف برنامجها النووى دون قيود».

وتعد التعبئة الجماهيرية واحدًا من أهم مكتسبات الحرس الثورى، جراء إلغاء الاتفاق النووى، إذ سيدفع ذلك نحو تجاوز الانقسامات الداخلية، و«تنفيس» الاحتقان الشعبى، الناتج عن تدهور الوضع الاقتصادى، عبر انتهاج خطاب معاد للولايات المتحدة، طالما استثمره نظام «الملالى» ببراعة، وسرعان ما سيصطف النظام بوجهيه، المحافظ والإصلاحى، لمواجهة الغطرسة الأمريكية.

هذا الخطاب الشعبوى والراديكالى، الذى يأتى على خلفية تعزز مشاعر العداء للسياسة الأمريكية والغربية، غالبا ما يلقى صدى واسعًا، وتزداد نسبة مؤيديه، مع استدعاء نظرية المؤامرة، وتصدرها المشهد فى إيران.

كما أن إلغاء الاتفاق، سيكون أيضا هدية للمتشددين فى مواجهة الإصلاحيين، بزعامة الرئيس حسن روحانى، مع تحميل المرشد آية الله على خامنئى وأنصاره من المحافظين المتطرفين، المسئولية عن فشل الاتفاق للرئيس، لكونه ناتجًا عن التدبير السيئ والسياسة الخاطئة لحكومته غير المسئولة. وعلى صعيد السياسة الخارجية، وظفت إيران سنوات الاتفاق الثلاث، وما ترتب عليها من تبعات إيجايبة على الاقتصاد، فى تعزيز إمكانات الإنفاق على حلفائها، وتعزيز دورها الإقليمى، فضلًا عن الاعتراف الدولى بشرعية النظام الإيرانى، التى افتقدها منذ ثورة الخمينى عام ١٩٧٩.

وهذا التوجه يرجح مواصلة طهران نفس سياساتها فى الشرق الأوسط، كما أعرب عنها نائب قائد الحرس الثورى، بقوله: «لا أهمية لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووى، لأن إيران ستحقق مزيدًا من التقدم، وتتخلص من العقبات، وقد أوجدت قوة عظيمة لها فى سوريا والعراق واليمن ولبنان، بينما ليس لأمريكا قوة هناك، وهى لا تملك استراتيجية فى سوريا والعراق، فمهما استخدمت من قوة، لن يحدث أى تأثير لذلك».





المواجهة المحتملة تنطلق من سوريا.. الحرب تمتد للمنطقة بالكامل.. ومشاركة مؤكدة من «حزب الله» وإسرائيل

مغبة الانسحاب من الاتفاق النووى، الذى وقعته القوى العالمية مع طهران، ستصب على الشرق الأوسط، فى كل الأحوال، نظرا لأن أوراق المساومة الإيرانية ستتمحور فى الملفات الملتهبة فى المنطقة، مع التهديد بإشعالها، خاصة فى الدول التى تشهد نوعا من التمدد الإيرانى.

على الجانب الآخر، وبمجرد انتهاء المهلة الأمريكية، وبدء الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، سيتم البدء فورًا فى تشكيل تحالف سياسى عسكرى، ستكون السعودية هى رأس حربته.

أما ساكن البيت الأبيض، الذى يدير المعترك السياسى بمنطق التاجر، فكشف فى تصريحاته الأخيرة عن نواياه لشن حرب تكون محطتها الأولى إيران، بل يراها مصدر دخل جيد، فهو يتحدث صراحة عن ضرورة أن تدفع السعودية مقابل حمايتها.

ترامب الذى شكل حكومة حرب، وأحاط نفسه بقادة عسكريين سابقين، عين جون بولتون مستشارا للأمن القومى، بينما تتولى جينا هاسبل، منصب مديرة وكالة المخابرات المركزية، وهى التى سبق اتهامها رسميًا باستخدام وسائل التعذيب أثناء التحقيق مع متهمين.

وسبق أن لعب الاثنان أدوارًا مهمة فى إدارة بوش الابن، وهما يعتقدان بضرورة شن حروب استباقية، لإحداث تغييرات، ويريان أن العمل العسكرى وحده يبدو قادرًا على فعل شىء ما.

بولتون العائد إلى المشهد بقوة، هو أحد أبرز عناصر جناح «الصقور» المتشددين فى الحزب الجمهورى الحاكم، عمل وكيلا لوزير الخارجية لشئون الحد من التسلح والأمن الدولى، واستطاع الضغط على الدوائر ذات العلاقة باتخاذ القرار حينذاك، مثل وكالتى المخابرات المركزية والأمن القومى، لإقناع بوش الابن باتخاذ قرار ضرب العراق.

مواقف بولتون من إيران تبدو واضحة للعيان، فهو من أشد المعارضين للاتفاق الذى أبرمته القوى الكبرى، ودعا مرارًا إلى استهداف المنشآت النووية الإيرانية عسكريًا.

وفى ٢٠١٥، كتب «بولتون» مقالا فى صحيفة «نيويورك تايمز»، كان عنوانه: «لإيقاف قنبلة إيران، اقصفوا إيران بالقنابل»، كما حاول من قبل إقناع وزير الدفاع الإسرائيلى السابق بمهاجمة طهران.

وقال شاؤول موفاز، الذى تولى وزارة الدفاع الإسرائيلية بين عامى ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، فى أحد المؤتمرات التى عقدت فى تل أبيب: «أعرف جون بولتون منذ كان مندوبًا للولايات المتحدة فى الأمم المتحدة، وقد حاول أن يقنعنى بأن إسرائيل بحاجة إلى مهاجمة إيران».

ومع تسلم «مارك بومبيو» مقاليد الخارجية الأمريكية مؤخرا، اكتمل مجلس الحرب الأمريكى، نظرا لكونه ينتمى لمجموعة «الصقور»، ويتفق مع «بولتون» على ضرورة إلغاء الاتفاق النووى مع إيران، ويتجاوز ذلك إلى التنديد علنا بمحاولات إغلاق معتقل جوانتانامو.

أما سيناريو الحرب التاريخية، فمن المتوقع أن يبدأ من سوريا، لكونها البؤرة الأكثر ترجيحًا لنشوب الصراع بين واشنطن وطهران، نظرًا لعدة عوامل، أهمها: أن سوريا هى نقطة محورية ضمن نقاط النفوذ الإيرانى، فضلًا عن حدودها المتاخمة للعراق ولبنان وإسرائيل، إلى جانب قربها النسبى من دول ذات أهمية فى الصراع، مثل السعودية واليمن.

كما يشكل الوجود الروسى فى سوريا حافزًا آخر لإدارة ترامب، بهدف استعادة مناطق النفوذ التى فقدتها الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، خلال الولاية الثانية لأوباما، وهو ما يتوافق مع موقف ترامب من رسم خرائط جديدة للمنطقة.

نذر الحرب المقبلة لا تستطيع السعودية الوقوف بعيدًا عنها، فبالإضافة إلى كون إيران خصمها اللدود، تشكل الأزمة اليمنية وميليشيات الحوثى الموالية لطهران خطرًا يهدد أمنها القومى، بحكم الجوار فى شريط حدودى يقترب طوله من ١٧٧٠ كيلو مترًا.

وفى حال نشوب حرب، فإن إيران ستستفيد من حلفائها فى صنعاء، وستصبح المملكة فى مرمى الصواريخ الإيرانية، ومع احتمال توسيع طهران لدائرة الحرب، فقد يتم استهداف جميع القواعد الأمريكية فى دول الخليج، ما يشكل ضغطا كبيرا على الرياض.

من جهتها، فإن إسرائيل التى كانت ترى منذ البداية أن الحل الوحيد لإيقاف طهران هو ضرب المنشآت النووية، وإلغاء تدريس مادة الفيزياء فى المدارس والمعاهد الإيرانية، لمنع وجود قاعدة علمية، قد تستند إليها مستقبلًا فى تطوير قدراتها، تعانى من القلق الكبير إزاء الوضع الراهن.

فتل أبيب لن تستطيع البقاء بمعزل عن التطورات، فمع اشتعال المنطقة، ستنشّط إيران خلايا «حزب الله»، ولن يقتصر الأمر على الصواريخ الباليستية، بل ستعانى من عشرات الآلاف من الصواريخ القصيرة والمتوسطة، التى يمتلك الحزب نحو ١٥٠ ألف صاروخ منها، كما يذهب البعض إلى إمكانية اجتياح إسرائيل من قبل قوات برية تابعة للجماعة اللبنانية.

ونظرا لأن خارطة المواجهات لن تتوقف عند حدود تنشيط الملفات الملتهبة فى مناطق التمدد الإيرانى، فمن المتوقع، أن تتحرك القوات البحرية الأمريكية الرابضة فى الخليج، كما ستتحرك فى المقابل نظيرتها الإيرانية، التى قد تغلق مضيق هرمز، ما يتسبب فى توقف أهم مناطق استخراج ونقل النفط الدولية، ما يدفع المنطقة بالكامل إلى مرحلة المخاض الصعب.