«بونبونة» يفوز بجائزتي أفضل فيلم قصير بموسكو وقابس

فاز الفيلم الفلسطيني القصير "بونبونة" لراكان ميّاسي، بجائزة أفضل فيلم قصير بمهرجاني موسكو السينمائي الدولي، مهرجان قابس للسينما بتونس، ليصل مجموع جوائز الفيلم إلى 4 جوائز خلال مشاركته، في أكثر من 20 مهرجان دولي.



وفاز الفيلم قبل ذلك بجائزة أفضل فيلم قصيربمهرجان ألمرية السينمائي الدولي بإسبانيا، وجائزة غولدن إيغ لأفضل فيلم، بمهرجان كوستيندورف الدولي للسينما والموسيقى بصربيا، وشارك في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان دبي السينمائي الدولي، ومهرجان نيويورك السينمائي بأميركا، مهرجان كورك السينمائي بأيرلندا، ومهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي بالسويد، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي، الذي شهد عرضه العالمي الأول.



وتدور أحداث "بونبونة"، في أقل من 16 دقيقة، حول أسير فلسطيني تزوره زوجته في المعتقل الإسرائيلي الذي يقضي فيه مدته، وتُجرى عملية جريئة ومبتكرة تشبع بها رغباتهما السرية.

