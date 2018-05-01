القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
الكابتن
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 06:06 م

«بيرهوف»: «كأس العالم» دائما تكون صعبة على حامل اللقب

بيرهوف
بيرهوف
dostor.org/2152339

يعد المنتخب الألماني، بطل العالم أحد المرشحين للقب مونديال روسيا، لكن عليه أن يتجنب مصير حاملي اللقب السابقين الذين خرجوا مبكرا من البطولة، بحسب ما أكده المدير الرياضي أوليفر بيرهوف.

وقال بيرهوف للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الألماني: "في ثلاث من أخر أربع نسخ لكأس العالم خرج حامل اللقب من دور المجموعات".

وأشار بيرهوف إلى منتخبي فرنسا وإيطاليا بطلا العالم اللذين خرجا من دور المجموعات في كأس العالم 2002 و2010 على الترتيب، وكذلك منتخب إسبانيا بطل العالم في 2010 الذي خرج من مونديال 2014 من دور المجموعات.

وأوضح بيرهوف، في عيد ميلاده الخمسين الذي يحل اليوم الثلاثاء: "البطولة صعبة للغاية حتى بالنسبة لبطل العالم، حالتنا الذهنية ستحدد إلى أي مدى سنتقدم في البطولة".

وأشار المهاجم الدولي السابق الذي سجل الهدف الذهبي لمنتخب ألمانيا (الماكينات) في نهائي يورو 1996: "لدينا لاعبين بإمكانيات كبيرة، أعتقد أننا من بين المرشحين للقب".

وأكد بيرهوف أنه حدد قائمة اللاعبين الـ23 المفضلين بالنسبة له للمشاركة في كأس العالم، لكن القرار في النهاية يعود إلى المدرب يواخيم لوف، الذي سيكشف عن قائمته الأولى في 15 مايو الجاري.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

حسام البدري يفتح النار على نجومه: الاستهتار وراء الهزيمة

منذ أقل من شهر

النجمة كارولين فوزنياكى: «محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية»

منذ أقل من شهر

الطريق إلى كييف.. كيف يلعب الأربعة الكبار فى دورى الأبطال؟

منذ أقل من شهر

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»

منذ أقل من شهرين

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

منذ أقل من شهرين

موعد مباراة مصر والبرتغال والقنوات الناقلة

الآن

لليوم الثالث.. مباحث الآثار تعيد المظهر الحضاري لمنطقة الأهرام

«الأرصاد» تتوقع تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية

رئيس الوزراء: اتخذنا إجراءات احترازية لحماية المواطنين من تقلبات الطقس

السيسي: نقدر موقف قبرص تجاه مصر

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

كشكول

كيف يدرس طلاب رياض الأطفال 2018 فى نظام التعليم في الجديد؟

رسمياً.. طارق شوقي يكشف تفاصيل نظام التعليم الجديد

أسباب ومخاطر تعرض الأطفال للإنترنت من سن 3 سنوات

"ثقافة الحوار" لقاء مفتوح مع شباب جامعة المنوفية غدا

طلاب تجارة عين شمس يشاركون في معرض "ابتكارات التكنولوجيا المالية"

الأمصار

المغرب: إيرانيون بالجزائر سهلوا لقاء قيادات حزب الله والبوليساريو

وزير الخارجية المغربي: أبلغنا إيران بقطع العلاقات لتعاونها مع البوليساريو

وزير الخارجية المغربي يلتقي بعد قليل بالسفير الإيراني

وزير الشؤون المغربية : ايران وعبر حزب الله دعمت البوليساريو

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مفحمة جنوبي جنين

منوعات

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

قالوا عن الحكمة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مباريات
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك