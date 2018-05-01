القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 08:01 م

السيل يجرف الأهلى.. تجميد مستحقات اللاعبين.. و«جلسة محاسبة» لـ«البدرى»

البدرى
البدرى
شيماء أبوقمر - محمد الدكر
dostor.org/2152335

- غياب أزارو وأجاى.. عودة معلول وسعد أمام الترجى.. ومذاكرة الفريق التونسى بـ«الفيديو»
- زيزو وعبدالصادق يناقشان المدرب فى أسباب التدهور الأخير.. رئيس النادى يتابع هاتفيًا.. ومطالب بإنهاء الصفقات

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، تجميد كل المستحقات المالية للاعبى الفريق، بعد توديع بطولة كاس مصر على يد الأسيوطى، فى الوقت الذى تصل فيه بعثة فريق الترجى التونسى، اليوم الأربعاء، مطار برج العرب على متن طائرة خاصة، لمواجهة الأهلى فى الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقررة الجمعة المقبل.
وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة فى النادى الأهلى، غياب ثنائى الفريق جونيور أجاى ووليد أزارو عن مباراة الترجى، بداعى الإصابة، إذ لم يتماثل المهاجم المغربى من إصابته الأخيرة بشد فى العضلة الخلفية، فيما يحتاج أجاى للعلاج من نفس الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأسيوطى فى كأس مصر.
فى المقابل، ينتظم على معلول، ظهير أيسر الفريق، فى التدريبات الجماعية، بدءًا من اليوم الأربعاء، استعدادًا للمباراة، بعد تعافيه من كدمة فى الكاحل تعرض لها خلال التدريبات الجماعية للفريق، وغاب بسببها عن مباراة الأسيوطى، بجانب استعادة سعد سمير، مدافع الفريق، بعد شفائه من الإصابة.
فى السياق ذاته، تعقد لجنة الكرة بالنادى، برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، جلسة مع حسام البدرى، المدير الفنى للفريق، لبحث «التدهور» الذى أصاب الفريق خلال الفترة الأخيرة، كان آخر مشاهده الخروج من الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر على يد الأسيوطى سبورت، بعد ٤ أيام فقط من الخسارة أمام الغريم التقليدى الزمالك، فى الدورى.
الاجتماع يعقد قبل دخول المعسكر المغلق الخاص بمباراة الترجى التونسى، ويحضره الثنائى عبدالعزيز عبدالشافى «زيزو»، المدير الرياضى، وعلاء عبدالصادق، عضو لجنة الكرة، وسيشهد التواصل هاتفيًا مع «الخطيب»، الذى يقضى فترة تأهيلية فى الإمارات، عقب إجرائه عملية جراحية فى الظهر.
ويقدم «البدرى» للجنة الكرة، خلال الاجتماع، تقريرًا عن أسباب خسارة الفريق أمام الزمالك فى «الديربى» الأخير، رغم حسم الدورى قبل انتهاء المسابقة بـ٦ أسابيع، والخروج من الكأس على يد الأسيوطى، بجانب طلباته لتدعيم الفريق، فضلًا عن تحديد أسماء المعارين المطلوب استعادتهم.
وتمسك المدير الفنى للأهلى بضم محمد مجدى «قفشة»، لاعب إنبى، أو محمد إبراهيم، لاعب الزمالك، لتعويض رحيل عبدالله السعيد، تحسبًا لعدم تأقلم ناصر ماهر، العائد من الإعارة فى سموحة، طارحًا فى الوقت ذاته إمكانية استعارة رمضان صبحى لمدة موسم واحد.
وأكد «البدرى» أيضًا ضرورة ضم عبدالله البكرى، مدافع سموحة، حال فشل ضم محمود متولى، مدافع الاسماعيلى، فى ظل معاناة خط الدفاع من نقص شديد، خاصة عقب تجدد إصابة رامى ربيعة وسعد سمير، وعدم ثبات مستوى محمد نجيب.
واتفق «الخطيب» مع «زيزو» على الانتهاء من كل السيناريوهات لإتمام الصفقات التى حددها المدير الفنى، مع الوضع فى الاعتبار أن النادى لن يدخل فى مزاد علنى لشراء أى لاعب، منعًا لتكرار ما حدث فى صفقة صلاح محسن.
من ناحية أخرى، يعقد «البدرى» محاضرة فيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران المسائى، لمشاهدة ملخص آخر مباريات الترجى التونسى أمام «ترجى جرجيس» و«الملعب التونسى»، لتحديد مواطن القوة والضعف، قبل مواجهة الجمعة.
وتابع آخر تطورات إصابة الثنائى سعد بقير، صانع ألعاب الفريق، ومحمد على منصر، لاعب خط الوسط، الذى سبق له اللعب ضمن صفوف الاتحاد السكندرى، وتأكد من جاهزيتهما.
وحرص «البدرى» على شحن اللاعبين نفسيًا، وطالبهم بضرورة غلق ملف الدورى والقمة ومباراة الأسيوطى، والتركيز فقط فى تحقيق الفوز على الترجى، لضمان التربع على قمة المجموعة مبكرًا، ومصالحة الجماهير الحمراء، واستعادة الثقة مرة أخرى.

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