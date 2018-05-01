البحرين تعلن دعمها المغرب في مواجهة إيران وحزب الله

أعلن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، مساء اليوم الثلاثاء، عن دعم المنامة، للمغرب في مواجهة إيران وقطع العلاقات معها.



وأعلنت الخارجية المغربية منذ قليل عن قطع العلاقات مع إيران وطرد السفير الإيراني واستدعاء سفيرها في طهران، بسبب الدعم الإيراني لجبهة البوليساريو.



وقال وزير الخارجية البحريني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما».



وأضاف «نؤيد بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع إيران نتيجة دعمها لأعداء المغرب بالتعاون مع حزب الله الإرهابي».

