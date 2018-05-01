اطلاق اسم الشهيد محمد شلال على مدرسة ابتدائية بالدقهلية (صور)

قدم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند محمد يحيي شلال، ابن قرية ميت فارس بمركز بني عبيد، وأطلق اسم الشهيد على المدرسة الابتدائية بالقرية؛ تخليدًا لذكراه.



ووافق المحافظ على توفير فرصتي عمل لشقيقي الشهيد أحدهما مؤهل متوسط والآخر خريج كلية أصول الدين وذلك بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأوقاف.



واستجاب الشعراوي لمطلب والدة الشهيد باستخراج رخصة سيارة أجرة لتوفير مصدر دخل كريم للأسرة، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها الذين يضحّون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن.



وشدد محافظ الدقهلية على أننا نعمل بكل الجهد لتقديم أوجه الرعاية والعناية لجميع أسر الشهداء، وأن مصر لن تنسى شهداءها الأبرار الذين ضحّوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، موجّهًا الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يبذلونه من جهود مضنية من أجل حماية مصر وشعبها العظيم.