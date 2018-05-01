«كلنا إنسان» لماركو جرجس في المكتبات القبطية

صدر حديثًا كتاب منهج "كلنا إنسان" للشاعر القبطي ماركو جرجس بالمكتبات المسيحية الذي يهدف لتعليم الأطفال قبول الآخر ونبذ التعصب الفكري.



قال ماركو لـ"الدستور" إن مصر في الوقت الحالي تعاني من هجمات الإرهاب المتكررة والفكر الظلامي الذي انتشر في مجتمعنا المصري، لكن أزمتنا ليست مشكلة أمنية، لكنها حرب فكرية في المقام الأوّل، لافتًا إلى أن فكرة منهج كلنا إنسان تدعو للتعامل على أساس إنساني لا ديني، مؤكدًا أن أكثر المظلومين من حرب الإرهاب في وقتنا الحالي هم الأطفال الذين اعتادوا مشاهدة الموت، مطالبًا بسرعة تعليمهم الحياة والإنسانية منذ الصغر، وهو الهدف الذي ينشده منهج "كلنا إنسان".



وأضاف أن المنهج مكوّن من 5 فصول جميعها تعلّم الأطفال مبادئ قبول الآخر ونبذ التعصب، مطالبًا بتدريس المنهج في جميع مدارس الجمهورية، وبالفعل تم الاتفاق مع إحدى المدارس الخاصة لتَدريسه بداية العام الدراسي الجديد.



واختتم الشاعر القبطي تصريحاته بأنه يرغب بشدة في أن يدرّس منهجه بجميع المدارس، وهذا ما بدأه بالفعل خلال العام الدراسي الحالي ببعض المدارس، مؤكدًا أن حلمه هو أن نتَعامل جميعًا بإنسانية دون تمييز بين الأديان مع الإنسانية التي تحكمنا في مبادئنا وأخلاقنا.