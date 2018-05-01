الذهب ينزل لأقل سعر خلال شهرين

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في شهرين، اليوم الثلاثاء، مع صعود الدولار قبل اجتماع

لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي يترقبه المستثمرون للاسترشاد به على وتيرة الزيادات الجديدة في أسعار الفائدة.



وفي الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.7 بالمئة إلى 1306.26 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الأول من مارس عند 1305.36 دولار للأوقية.



ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 0.8 بالمئة إلى 1308.20 دولار للأوقية.