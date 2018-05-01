ضبط متهم بحوزته «حشيش» بموقف أتوبيسات في الإسكندرية

تمكنت مباحث شركات النقل بالإسكندرية، من ضبط "ر.ر.ش" 25 سنة، عقب الاشتباه به، أثناء تواجده بموقف أتوبيسات الأقاليم الجديد بمحرم بك دائرة قسم شرطة كرموز، وبتفتيشه عثر بحوزته على 6 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي ( 40 ) جراما.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.



أمر اللواء قاسم حسين - مساعد الوزير - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.



تحرر المحضر اللازم بفرع مباحث النقل بالإسكندرية وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة كرموز لقيده وعرضه على النيابة العامة.

