«السجون» يقيم حفلًا للنزيلات الأقباط بأوسيم

استقبل سجن القناطر نساء أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم لزيارة النزيلات المسيحيات ومشاركتهن الاحتفال بهذه المناسبة، فى إطار إحتفال النزلاء المسيحيين بعيد القيامة المجيد، لعام ٢٠١٨ بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية، مدير مصلحة السجون.



تأتي تلك الاحتفالات استمرارًا فى دعم السياسة العامة لوزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لإعلاء قيم حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون البناء بين الوزارة ومختلف أجهزة الدولة، وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون، وإمعانًا فى تفعيل رسالة قطاع السجون الإنسانية، وإضافة رصيد وفير من الاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة الرعاية الاجتماعية والدينية وتوثيق أواصر الصلة بينهم، والمجتمع الخارجى.

