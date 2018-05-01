إسرائيل: عثرنا على «وثائق نووية» فى مخزن إيرانى بعملية استخباراتية

قال مسئول إسرائيلي: إن المخزن الذى عثروا فيه على الوثائق الإيرانية، كشفه جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» منذ عام 2016، حسبما نشر موقع «واللا» العبري.



وأضاف أنه في يناير من العام ذاته داهم عدد من رجال الموساد هذا المستودع، وتمكنوا من الحصول على الوثائق، والفرار من المكان فى الليلة ذاتها، ونقلها لإسرائيل في نفس الشهر، وأنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على العملية حينها.



واتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إيران، بمواصلة العمل على برنامجها النووي، وتعزيز قدراته من أجل استخدامها في المستقبل، مشيرًا إلى أن طهران احتفظت بملفات مهمة تخص التكنولوجيا النووية، حتى بعد توقيعها للاتفاق النووى مع القوى العالمية.



وأوضح أن وزير جيش الاحتلال أكد في مؤتمر صحفى، مساء أمس الإثنين، أن تل أبيب تمكنت، قبل بضعة أسابيع، من الحصول على نحو أكثر من 55 ألف ملف من الملفات النووية الإيرانية، شملت صورًا ومخططات ووثائق، مؤكدًا أن طهران تمتلك مشروعًا سريًّا لتصميم وإنتاج رءوس حربية نووية.