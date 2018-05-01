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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 04:42 م

الخميس.. حميد الشاعري يكشف مراحل تطور «المزيكا» على صدى البلد

حميد الشاعري
حميد الشاعري
نرمين مقبل
dostor.org/2152251

يحل النجم حميد الشاعري، ضيفًا على برنامج «عائشة» الذي تقدمه الإعلامية التونسية عائشة عثمان على شاشة صدى البلد، في حلقة متنوعة ما بين الغناء والموسيقي والكوميديا، وذلك الخميس المقبل في تمام التاسعة ونصف مساءً.

ويتحدث «الشاعري» عن مراحل تطور المزيكا في الوطن العربى، كما سيتم تخصيص جزء مهم من الحلقة للغناء، حيث سيؤدي بعضا من أبرز أغانيه بالجيتار.

كما يحكى عن دراسته للطيران في بريطانيا والنقلة النوعية التي جدت بحياته ودخوله عالم الغناء، ومن جهة أخرى سيكون الفنان الصاعد أمين الدزيري أحد ضيوف هذه الحلقة والذي وعده الشاعري بتعاون فني في القريب.

الخميس.. حميد الشاعري يكشف مراحل تطور «المزيكا» على صدى البلد
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