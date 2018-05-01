لليوم الثالث.. مباحث الآثار تعيد المظهر الحضاري لمنطقة الأهرام

على مدار 3 أيام متواصلة، قامت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، برئاسة اللواء مصطفى أنسى، مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار، بحملات مكثفة لمكافحة المخالفات داخل المنطقة الأثرية بالهرم، وتكثيف الخدمات الأمنية لتأمين السائحين، تحت إشراف اللواء هشام قدرى، مدير مباحث السياحة والآثار، ونشر ضباط المباحث، لمنع مضايقة السائحين.



وأسفرت الحملات، بقيادة العقيد وليد الشرقاوى، رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، عن ضبط 5 حالات مضايقة للسائحين، 11 مخالفة شروط تراخيص دواب، 6 مخالفة باعة دون ترخيص، تنفيذ 4 أحكام حبس، و14 حكم غرامات بإجمالى 50 ألف جنيه، و25 مخالفات شركات سياحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة.