الجمعة.. المعارضة التركية تكشف مرشحها لانتخابات الرئاسة

يتوقع أن يعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في وقت لاحق هذا الأسبوع، مرشحه لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 24 يونيو، وفق ما قال ناطق باسمه اليوم الثلاثاء.



وتسعى المعارضة إلى منافسة «أردوغان» بقوة قبل أقل من شهرين للانتخابات، بعدما سعى رجل تركيا القوي لمحاصرة معارضيه، بإعلانه إجراء انتخابات مبكرة قبل عام ونصف العام من موعدها المحدد.



وسيعلن حزب الشعب الجمهوري العلماني اسم مرشحه خلال تجمع، صباح الجمعة، في قاعة رياضية في أنقرة، حسبما قال المتحدث باسمه، بولنت تيزجان، للصحفيين.



وسرت تكهنات كثيرة بشأن الشخصية التي سيرشحها حزب الشعب الجمهوري، فيما لمّح زعيمه، كمال كيليتشدار أوغلو، إلى أنه لن يكون مرشحًا، وسط عدم تمكن المراقبين بشكل عام من ترجيح أى اسم.