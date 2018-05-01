بورصة السعودية تتراجع وسط مخاوف من التقييمات

هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6%عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، مع تنامي المخاوف من تقييمات مرتفعة لأسهم شركات قيادية، بعدما سجلت أكبر بورصة في المنطقة أعلى مستوياتها في أكثر من عامين الأسبوع الماضي.



وتراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، مع انخفاض بورصتي دبي وقطر، بأكثر من 1% لكل منهما.



وهبط سهم مصرف الراجحي 1.9%، رغم إعلان البنك، اليوم، عن زيادة بلغت 7.3% في صافي ربح الربع الأول من العام، بما يمثل نموًا في الأرباح لتسعة أرباع متتالية.



وجاء الربح متوافقًا مع توقعات المحللين، إلا أنه لم يعطِ المستثمرين محفزات تذكر لشراء المزيد، بعدما صعد السهم بشكل كبير هذا العام، حيث ارتفع بنحو 28% منذ بداية 2018.