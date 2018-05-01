«أعضاء تدريس جامعة دمنهور» يستنكرون الإساءة لـ«الشعراوي»

استنكر الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والنواب والعمداء وكل العاملين، الإساءة التي صدرت من دكتور بكلية التربية بحق الأزهر الشريف وأحد رموزه الأجلاء.



وقال صالح: إن جامعة دمنهور بأساتذتها وطلابها وجميع العاملين بها يكنون لمؤسسة الأزهر الشريف كل الاحترام والتقدير، باعتباره المرجعية الإسلامية لكل العالم الإسلامي، وبصفته صاحب المنهجية الوسطية القائمة على نشر تعاليم وقيم الإسلام السمحة.



وأضاف رئيس الجامعة، أن الشيخ محمد متولي الشعراوي وغيره من الرموز الدينية، علماء أجلاء، لهم فضل عظيم علي الأمة، مستنكرًا أي تطاول في حق الشعراوي لما يمثله من قيمة كبيرة ليس لدى المصريين فقط وإنما عند كل المسلمين في كل مكان في العالم.



كان رئيس الجامعة، فور علمه مساء أمس بأمر كتاب «دراسات في تاريخ العرب المعاصر»، من تأليف الدكتور أحمد رشوان، والذي يذكر فيه رموزًا دينية بما لا يليق، طلب من عميد كلية التربية عقد مجلس القسم ومجلس الكلية في اجتماعات طارئة لبحث الأمر، ووجه بإحالته للتحقيق.