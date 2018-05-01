القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
محافظات
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 04:31 م

«أعضاء تدريس جامعة دمنهور» يستنكرون الإساءة لـ«الشعراوي»

الدكتور عبيد صالح
الدكتور عبيد صالح
أيمن بدر
dostor.org/2152243

استنكر الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والنواب والعمداء وكل العاملين، الإساءة التي صدرت من دكتور بكلية التربية بحق الأزهر الشريف وأحد رموزه الأجلاء.

وقال صالح: إن جامعة دمنهور بأساتذتها وطلابها وجميع العاملين بها يكنون لمؤسسة الأزهر الشريف كل الاحترام والتقدير، باعتباره المرجعية الإسلامية لكل العالم الإسلامي، وبصفته صاحب المنهجية الوسطية القائمة على نشر تعاليم وقيم الإسلام السمحة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الشيخ محمد متولي الشعراوي وغيره من الرموز الدينية، علماء أجلاء، لهم فضل عظيم علي الأمة، مستنكرًا أي تطاول في حق الشعراوي لما يمثله من قيمة كبيرة ليس لدى المصريين فقط وإنما عند كل المسلمين في كل مكان في العالم.

كان رئيس الجامعة، فور علمه مساء أمس بأمر كتاب «دراسات في تاريخ العرب المعاصر»، من تأليف الدكتور أحمد رشوان، والذي يذكر فيه رموزًا دينية بما لا يليق، طلب من عميد كلية التربية عقد مجلس القسم ومجلس الكلية في اجتماعات طارئة لبحث الأمر، ووجه بإحالته للتحقيق.

موضوعات متعلقة

رؤساء وملوك وأمراء زاروا «الأزهر ».. تعرف عليهم

جامعة دمنهور تحيل عضو هيئة تدريس للتحقيق بسبب «الشعراوي»

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة

الآن

«الاتصالات»: 130 ألف مشترك جديد في الإنترنت الأرضي خلال يناير

إصابة 19 شخصًا على الأقل في إطلاق نار بإسبانيا

«عبدالعال» يشارك في الاجتماع الثاني لـ«مجموعة مكافحة الإرهاب»

سر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان قبل يومين من مفاوضات سد النهضة

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

«الأرصاد» تتوقع تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية

سر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان قبل يومين من مفاوضات سد النهضة

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

«الأرصاد» تتوقع تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية

سر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان قبل يومين من مفاوضات سد النهضة

كشكول

أسباب ومخاطر تعرض الأطفال للإنترنت من سن 3 سنوات

"ثقافة الحوار" لقاء مفتوح مع شباب جامعة المنوفية غدا

طلاب تجارة عين شمس يشاركون في معرض "ابتكارات التكنولوجيا المالية"

بيان هام من التعليم لـ"نقابة المعلمين"

نور الدين: التدريس باللغة الأم لم يشكل عائق أمام التفوق العلمي

الأمصار

الاحتلال يعتقل شابين قرب حاجز سالم

100 مليون برميل قيمة الصادرات النفطية العراقية خلال مارس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خطيب المسجد الأقصى

عبر " تويتر " أرامكو السعودية تنفي صلتها بتداول عملات رقمية بإسمها

الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية ضد داعش في الحجر الأسود

منوعات

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

قالوا عن الحكمة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك