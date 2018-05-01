ضبط متهم بحيازة ألعاب نارية بمحطة سكة حديد المنيا

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، من ضبط، ا. ر. س 23 سنة، أثناء تواجده بالمحطة، وبحوزته كرتونة بداخلها كمية من الألعاب النارية، عبارة عن 5315 صاروخا صغير الحجم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات، بقصد الاتجار.



أمر اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد المنيا، وتم إرسال المتهم والمضبوطات لقسم شرطة المنيا، لقيده وعرضه على النيابة.

