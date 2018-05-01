الاتصالات: 1.5 مليون حوالة بريدية في ديسمبر الماضي

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن عدد مكاتب البريد بلغ حوالي 3946 مكتبًا بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة زيادة بلغت 4.14% مقارنة بحوالي 3931 مكتب بريد بنهاية ديسمبر 2016.



وأضاف التقرير، الذي حصلت الدستور على نسخة منه، أن متوسط عدد السكان الذين يتلقون الخدمات البريدية في مصر بلغ 22.99% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنسبة 22.67 % بنهاية ديسمبر 2016.



وتابع التقرير أن إجمالي عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية بلغ 1.5 مليون حوالة خلال ديسمبر 2017 مقارنة بحوالي 1.3 مليون حوالة خلال ديسمبر 2016.



وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات المعاشات عبر مكاتب البريد بلغ 6.04 مليون مستفيد.

