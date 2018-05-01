ضبط 849 قضية في حملة أمنية لمباحث التموين بالمحافظات

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 849 قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى، وغير غذائى، مخالفات محلات عامة، وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية، تنفيذ 62 حكما قضائيا، وذلك خلال 24 ساعة.



وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة، بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

