منتج «خط ساخن» ينفي خروجه من الماراثون الرمضاني

أكد المنتج أحمد الجابري، أن مسلسله «خط ساخن»، سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل،وأنه في مرحلة التفاوض الأخيرة مع إحدى القنوات الفضائية لشرائه.



وأشار فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن شركة الجابري المنتجة للعمل، تجتهد كثيرًا هذه الفترة، ليتم عمل صفقة إيجابية مع إحدى القنوات، لإمكانية عرض المسلسل على شاشتها خلال أيام الشهر الكريم، نافيًا ما تردد من أنباء تفيد شراء المسلسل فضائيًا أو حتى خروجه من الماراثون الرمضاني.



من جانب آخر، قارب مخرج المسلسل على الانتهاء من تصويره، حيث يتبقى حوالي أربعة أيام على الأكثر وينتهي تصويره بشكل كامل، المسلسل بطولة حسين فهمي، سولاف فواخرجي، صلاح عبدالله، ومن إخراج حسني صالح.

