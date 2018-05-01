القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 04:19 م

رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتوفير السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل
هيام النحاس
dostor.org/2152236

ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، المحافظين، عبر الـ"فيديوكونفرانس" بشأن استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان الكريم، والإجراءات الخاصة بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك على مستوى المراكز والقرى، مؤكدا أهمية توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.

وفى هذا الصدد، أشار المحافظون إلى أنه يتم إقامة معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات، إلى جانب التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية؛ لزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بما يلبى احتياجات المواطنين.

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