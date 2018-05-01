مباحثات كويتية فلبينية لحل أزمة العمالة

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم الثلاثاء، مع المستشار الرئاسي للعمال الفلبينيين والعاملات الفلبينيات بالخارج الوزير عبدالله ماماو، الذي يقوم بزيارة الكويت حاليا على رأس وفد رفيع المستوى، الأزمة الأخيرة في العلاقات بين البلدين بسبب العمالة.



وأكد الجانبان- خلال اللقاء الذي حضره عدد من قيادات وزارة الخارجية الكويتية- عمق علاقات الصداقة بين الكويت والفلبين، ورغبتهما المشتركة في توطيدها وتعزيزها وتجاوز الأزمة التي طرأت مؤخرا، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.



يشار إلى أن السفير الفلبينى لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، قد صرح- أمس- بأنه لم يتلق أي رسالة من مانيلا حتى الآن، توجب على الرعايا الفلبينيين مغادرة الكويت، موضحًا أن الأمر يتعلق برغبة العاملين أنفسهم، خاصة من لديهم عقود عمل سارية.



وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعلنت- في بيان رسمي الأربعاء الماضي- أنها أبلغت السفير الفلبيني لدى الكويت، بأنه شخص غير مرحب به، وطلبت منه مغادرة البلاد في مدة أقصاها أسبوع، موضحة أنها استدعت السفير الكويتي في الفلبين للتشاور، والذي وصل بالفعل إلى الكويت يوم الخميس الماضي.



وجددت الخارجية الكويتية- في البيان- رفضها واستنكارها لما أقدمت عليه سفارة الفلبين لدى الكويت، من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، مشيرة إلى أن أعضاء من السفارة الفلبينية وآخرين قاموا بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية، في تحدٍ سافر لقوانين الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشئون الداخلية للدولة، وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في الكويت.