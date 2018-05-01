الاتصالات: 90% نسبة مشتركى المنازل بالهاتف الثابت فى يناير

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن قطاع المنازل استحوذ على نسبة 90% من عدد مشتركى التليفون الثابت خلال شهر يناير الماضى، فى حين أن مشتركى القطاع الحكومى استحوذوا على نسبة 3% فقط من مشتركى التليفون الثابت في مصر.



وأضاف التقرير، الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن القطاع التجارى استحوذ على 7% من مشتركى التليفون الثابت.



وتابع التقرير أن إجمالى عدد السنترالات في مصر بلغ 1517 سنترالًا، استحوذ الريف المصري منها علي 1051 سنترالا.





