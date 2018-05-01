القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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اقتصاد
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 04:17 م

الاتصالات: 90% نسبة مشتركى المنازل بالهاتف الثابت فى يناير

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
طارق عتمان
dostor.org/2152234

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن قطاع المنازل استحوذ على نسبة 90% من عدد مشتركى التليفون الثابت خلال شهر يناير الماضى، فى حين أن مشتركى القطاع الحكومى استحوذوا على نسبة 3% فقط من مشتركى التليفون الثابت في مصر.

وأضاف التقرير، الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن القطاع التجارى استحوذ على 7% من مشتركى التليفون الثابت.

وتابع التقرير أن إجمالى عدد السنترالات في مصر بلغ 1517 سنترالًا، استحوذ الريف المصري منها علي 1051 سنترالا.


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