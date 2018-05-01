بسبب العاصفة.. السيطرة على حريق هائل بأرض زراعية بأسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان برئاسة العميد ضياء الدين صبحى، من السيطرة على حريق نشب فى أرض زراعية بالقرب من الكوبرى الملجم، بسبب العاصفة الترابية التى اجتاحات المحافظة.



وخرجت قوات الإطفاء برئاسة المقدم هيثم شحاتة، وكيل الحماية المدنية بأسوان، للسيطرة على حريق ضخم فى أرض زراعية بالقرب من الكوبرى الملجم، حيث اشتعلت النيران فى الأشجار ونباتات الحلف والهيش، بسبب العاصفة الترابية، وتمت السيطرة عليها من خلال الدفع بخمس سيارات إطفاء، ولم ينتج عنها أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.



وشهدت محافظة أسوان عاصفة ترابية، مساء اليوم، الثلاثاء، ما أدى إلى انعدام الرؤية وغلق الطرق الصحراوية، وتوقف الملاحة النهرية، وهي عاصفة لليوم الثانى على التوالى.



