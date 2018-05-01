القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
عالم
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 04:12 م

الشرطة الألمانية تضبط عددًا من اللاجئين على الحدود مع التشيك

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
dostor.org/2152231

كشف تقرير صحفي عن زيادة عدد اللاجئين، الذين تلتقطهم الشرطة الألمانية حاليًا على الحدود مع التشيك، مقارنة باللاجئين الذين يتم التقاطهم على الحدود مع النمسا.

وأوضحت صحيفة «فيلت» الألمانية، استنادًا إلى إحصاءات الشرطة الاتحادية، أنه تم اكتشاف 267 لاجئًا تم تهريبهم في شاحنات وعربات نقل صغيرة على الحدود مع التشيك، خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، فيما بلغ العدد على الحدود مع النمسا 137 شخصًا، في الفترة الزمنية ذاتها.

وحسب التقرير الصحفي، فإن تطورًا بدأ في النصف الثاني من عام 2017 لا يزال مستمرًا حاليًا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ حوالي 6 ساعات

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

منذ يوم

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ يومين

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ يومين

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ يومين

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

الآن

«الاتصالات»: 130 ألف مشترك جديد في الإنترنت الأرضي خلال يناير

إصابة 19 شخصًا على الأقل في إطلاق نار بإسبانيا

«عبدالعال» يشارك في الاجتماع الثاني لـ«مجموعة مكافحة الإرهاب»

سر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان قبل يومين من مفاوضات سد النهضة

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

«الأرصاد» تتوقع تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية

سر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان قبل يومين من مفاوضات سد النهضة

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

حرب كرموز.. «هوليوود» فى مصر

الأكثر قراءة

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

«التنبؤ بالفيضان» يحدد 4 مناطق تشهد سقوطًا للأمطار خلال 72 ساعة

«الأرصاد» تتوقع تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية

سر زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان قبل يومين من مفاوضات سد النهضة

كشكول

أسباب ومخاطر تعرض الأطفال للإنترنت من سن 3 سنوات

"ثقافة الحوار" لقاء مفتوح مع شباب جامعة المنوفية غدا

طلاب تجارة عين شمس يشاركون في معرض "ابتكارات التكنولوجيا المالية"

بيان هام من التعليم لـ"نقابة المعلمين"

نور الدين: التدريس باللغة الأم لم يشكل عائق أمام التفوق العلمي

الأمصار

الاحتلال يعتقل شابين قرب حاجز سالم

100 مليون برميل قيمة الصادرات النفطية العراقية خلال مارس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خطيب المسجد الأقصى

عبر " تويتر " أرامكو السعودية تنفي صلتها بتداول عملات رقمية بإسمها

الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية ضد داعش في الحجر الأسود

منوعات

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

تحت ظلال أشجار بوتسوانا.. الحب بين الأمير هاري وميجان ماركل

قالوا عن الحكمة

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك