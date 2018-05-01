كواليس حلقة كندة علوش مع غادة عادل في «تعشب شاي»

تحل النجمة كندة علوش، في التاسعة مساء الجمعة المقبلة، ضيفة على برنامج «تعشب شاي»، الذي تنتجه شركة ليوميديا، وتقدمه الفنانة غادة عادل على قناة «دي إم سي» في حلقة خاصة بعنوان «رمضان جانا».



تتحدث خلالها عن شهر رمضان شهر الصوم والتأمل وزكرياتها معه، وكيف عاشته في سوريا ومصر، وما هي أكثر الأشياء التي تميز رمضان في سوريا وتفتقدها في مصر، وما أكثر شيء تحبه في أجواء هذا الشهر في مصر، هل تتذكر أول يوم صامت فيه وكم كان عمرها، ومن أول إنسان تتصل به وتقول له: «كل سنة وأنت طيب.. رمضان كريم»، ما الأكلات التي تفضل تجهيزها في رمضان، وهل يعجب أكلها زوجها النجم عمرو يوسف.



ويتناول اللقاء الحديث حول أعمالها التي تعرض في رمضان وأعمال زوجها، وهل يهتمان بمشاهدة هذه الأعمال، هل تتذكر الأعمال التي كانت تتابعها في رمضان زمان، ويتطرق الحديث إلى مشوارها الفني بشكل عام والحلم الذي لم تحققه في مشوارها حتى الآن، ومن الشخصية التي تتمنى تجسيدها من خلال عمل درامي ولا يعرف عنها الجمهور كثيرًا، هل مازالت تفكر في تجربة الإخراج أم أنه كان تجربة وانتهت.



وتتحدث أيضًا عن الشهرة وعيوبها التي تعاني منها، الشائعات وأكثر شائعة أزعجتها وضايقتها منذ بداية عملها في مجال الفن وإلى الآن.



وفي الفقرة الثانية فقرة «المواهب الصغيرة»، تستضيف غادة عادل وكندة علوش، الطفلة الموهوبة هنا جودة، بطلة رياضية عمرها 13 عامًا، بطلة العالم في لعبة تنس الطاولة تحت 13، وتتحدث عن مشوارها وحبها لهذه اللعبة، البطولات التي شاركت فيها، المراكز التي حققتها، من الذي اكتشف موهبتها، ومن هو أكثر مدرب ساعدها، وأكثر شخص شجعها من أهلها ووقف إلى جانبها.