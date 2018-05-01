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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 04:10 م

اشتباكات بين القوات العراقية والحشد الشعبي شمال شرق العراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
dostor.org/2152228

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكًا مسلحًا اندلع بين عناصر من الحشد الشعبي وقوة من الرد السريع، التابعة لوزارة الداخلية العراقية في قضاء طوزخرماتو، ذو الغالبية التركمانية، التابع لمحافظة صلاح الدين.

ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، أوضح الملازم نعمان الجبوري، من شرطة صلاح الدين، أن قوة من الرد السريع، مكلفة بحماية أحد مداخل قضاء طوزخرماتو، أطلقت النار باتجاه دراجة نارية يستقلها مسلحان؛ اعتقادًا منهم أنهما عنصران في تنظيم الدولة الإرهابي «داعش».

وعلى إثر ذلك، حصل تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، قبل أن يتدخل قادة الحشد الشعبي، لاحتواء الموقف وتجنب التصعيد، وتابع أنه لم يصب أحد بأذى جراء الاشتباك.

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