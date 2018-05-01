برلمانى: مبادرة «العودة للجذور» تاريخية

أشاد النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بالمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس أنستاسيادس، «العودة للجذور» بمحافظة الإسكندرية.



ووصف المبادرة بأنها تاريخية، وتعد الأولى من نوعها، مشيرا إلى أنها ستحقق المزيد من النجاحات، وستكون لها آثارا إيجابية فى تنشيط السياحة التاريخية لأبناء الجاليات اليونانية والقبرصية التى كانت تقيم فى مصر خلال العقود الماضية، موضحا أن المبادرة تبعث برسالة مودة وحب من جانب مصر نحو كل من عاش على أرضها.



وكشف وكيل لجنة إعلام النواب، عن قيمة الجهود التى يبذلها الرئيس السيسى، فى هذا المجال لإعادة العلاقات التاريخية بين مصر واليونان وقبرص، بما يعود بالنجاح على الوطن.



تستهدف المبادرة، تنظيم زيارات لليونانيين والقبارصة إلى المناطق التى أمضوا فيها سنوات من عمرهم، وربط الأجيال الجديدة من اليونان وقبرص، الذين عاش أجدادهم فى مصر.